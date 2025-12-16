史上第1人！馬斯克淨資產突破6000億美元大關

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《富比士》（Forbes）數據顯示，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）週一（15日）身價突破6000億美元（約新台幣18.87兆元），成為史上第1名淨資產達到這一數字的人。

綜合外媒報導，近日有報導傳出，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX正在推進IPO（首次公開發行）計劃，預計在明年上市，有望將這家新創的市值推上8000億美元（約新台幣25.16兆元）。

在市場對SpaceX的期待下，使得馬斯克的淨資產在週一增加1680億美元（約新台幣5.28兆元），一度來到6770億美元（約新台幣21.29兆元）。彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）則顯示，截至週一收盤，馬斯克身家成長1670億美元（約新台幣5.25兆元），達6380億美元（約新台幣20.06兆元）。

馬斯克持有SpaceX約42％的股份，價值約3360億美元（約新台幣10.56兆元）。馬斯克的財富也受益於他持有的特斯拉12％股份，價值約1970億美元（約新台幣6.19兆元），儘管特斯拉銷量下降，今年仍漲逾25％。

淨資產突破6000億美元大關，讓馬斯克再次寫下一個新的里程碑，回顧過去5年，2020年3月，馬斯克身價246億美元（約新台幣7731.78億元），同年8月，特斯拉股價飆升，使他成為史上第5名身價突破千億美元的人。2021年9月，他成為第3名身價突破2000億美元（約新台幣6.28兆元）的人，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault ）。

隨著馬斯克財富持續成長，他分別在2021年11月、2024年12月和2025年10月分別突破3000億美元（約新台幣9.43兆元）、4000億美元（約新台幣12.57兆元）和5000億美元（約新台幣15.71兆元），除了馬斯克以外，目前只有甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）身家曾達到3000億美元（約新台幣9.43兆元）和4000億美元（約新台幣12.57兆元關卡。

