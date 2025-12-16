路透：那斯達克擬延長交易時間 華爾街準備迎接全天候交易

那斯達克向美國SEC提交文件，申請推出全天候股票交易。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕那斯達克（Nasdaq）是全球最大交易所之一，旗下有輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等重量級的科技股，根據《路透》獨家報導，那斯達克計劃於週一（15日）向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，申請推出全天候股票交易，以滿足全球對美國股票的需求。

近年來，投資人對於美股不間斷交易的需求激增，促使監管機構祭出新規，批准各大交易所提出允許在正常交易時間外進行交易的提案。美股市值佔全球上市公司總市值的近3分之2，而根據那斯達克彙整的數據，去年外國投資人持有的美國股票總額達到17兆美元（約新台幣534.82兆元）。

請繼續往下閱讀...

那斯達克提交的文件顯示，他們正式邁出了實現每週5天，全天候交易的第一步。那斯達克總裁寇恩（Tal Cohen）在今年3月表示，已開始與監管機構進行協商，預計在2026下半年推出每週5天的不間斷交易。紐約證券交易所和芝加哥期權交易所近期也宣佈了實現股票全天候交易的計劃。

目前，那斯達克每個工作日有3個交易時段，分別是美東時間凌晨4點至9點30分的盤前交易、上午9點30分至下午4點的常規交易，以及下午4點至晚上8點的盤後交易。

那斯達克計劃將股票和產品的交易時間從每天16小時延長至23小時、每週5天。那斯達克計劃以2個交易時段實施新的交易模式，日間交易將從凌晨4點開始到晚上8點結束，之後會有1小時的休息時間，以進行系統維護、測試和交易清算，夜間交易則從晚上9點開始到隔天凌晨4點結束。

日間交易仍將繼續包括盤前、常規交易和盤後交易，開盤時間為上午9點30分，收盤時間為下午4點。夜間交易，包括晚上9點至凌晨12點之間的交易仍將被視為隔天的交易。根據新方案，一週的交易將從每週日晚上9點開始，週五晚上8點日盤結束後結束。

支持推行全天候交易的人士認為，這將使投資人，尤其是美國以外的投資人，能夠更快地對常規交易以外發生的事件做出反應。不過，華爾街主要銀行對於推行不間斷交易者持謹慎態度，他們擔心流動性可能因此降低、波動性加劇以及投資報酬的不確定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法