逃過一劫！外媒：川普關稅出現大漏洞 台灣42％商品沒課稅

外媒表示，川普關稅出現大漏洞，台灣有42%商品沒課稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年宣佈對全球幾乎所有國家施加近百年來最大幅度的緊急關稅。不過據《POLITICO》最新揭露，這項政策8個月來出現重大缺口，目前至少有價值1.7兆美元（約新台幣52.93兆）的進口商品被排除在外，而台灣約有42％商品豁免沒課到稅，真正課稅只有23%。

根據美國政治新聞網站《POLITICO》報導，許多商品因為特定豁免、與盟友簽署貿易協定、還有各種關稅法源重疊，讓川普的全面關稅政策出現不少「漏洞」。

根據POLITICO基於去年進口數據的分析，每年約有1.6兆美元（約新台幣49.82兆）的進口商品需繳納關稅，而至少有1.7兆美元的商品則被排除在外，原因可能是這些商品本身免稅或已繳納其他關稅。數千種商品的豁免可能會削弱川普保護美國製造業、縮小貿易逆差以及增加財政收入以資助其國內政策的努力。

而台灣出口到美國的商品，只有23%真的被加徵緊急關稅，是主要夥伴中最低，有約42%商品因雙邊協議獲豁免，還有35%則屬於《貿易擴張法》第232條，但目前美國還沒針對台灣半導體開徵。

至於稅被課最高則是加拿大，高達62%，其次依序為越南57%、印度54%、中國52%、墨西哥47%、歐盟36%、巴西33%、英國32%、韓國28%、日本26%。

