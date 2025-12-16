逾6兆入帳！美海關稱：川普新關稅徵收逾2000億美元

〔財經頻道／綜合報導〕在美國最高法院正在審理川普關稅政策是否違法之際，美國海關與邊境保護局週一表示，自2025年初以來，由於川普總統徵收的新關稅，美國今年已徵收超過2000億美元（約新台幣6.22兆）的關稅。

CNBC報導，今年早些時候，川普未經國會授權，單方面對來自世界大多數國家的進口商品徵收他所謂的對等關稅。



他還對來自加拿大、中國和墨西哥的產品徵收芬太尼關稅，以此報復他所說的這些國家未能阻止這種致命毒品流入美國。

美國海關與邊境保護局在一份聲明中表示，2025年1月20日至12月15日期間，由於唐納德·特朗普總統政府頒布的40多項行政命令，美國海關與邊境保護局徵收了超過2000億美元的關稅。

這一數字凸顯了美國海關與邊境保護局在促進安全、公平和合規貿易、加強美國國家和經濟安全方面的有效性。

11月份，關稅收入自川普4月宣布實施大規模新關稅政策以來首次下降。上個月，美國政府徵收了307.5億美元（約新台幣9575.55億）的關稅，略低於10月的311.5億美元（約新台幣970.11億）。

由於關稅導致運往美國的貨物運輸速度放緩，加上川普降低了部分關稅，因此出現了下降趨勢。

美國海關與邊境保護局局長羅德尼·斯科特在一份聲明中表示：“海關與邊境保護局的執法行動取得了成效。”

斯科特說：“透過情報主導的目標鎖定、嚴格的監督和迅速的行動，我們正在維護美國經濟，保護美國產業，並追究那些試圖違反我們貿易法的人的責任。”

如果最高法院裁定川普的新關稅違法，那麼法院有可能表示，迄今已繳納關稅的公司有權獲得退款。

