明後年砸至少25億元 經部助服務業AI轉型提升營運效率20％

經濟部商業發展署指出，明年規劃擴大挹注輔導與補助商業服務業導入AI。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業發展署指出，為協助商業服務業的AI智慧升級、迎向AI新局，明年規劃擴大挹注輔導與補助量能，除已有的公務預算外，另有韌性條例支持明年與後年兩年投入25億元預算，目標在2028年前促成4萬家業者AI應用轉型升級，整體營運效率提升至少20%。

商業署今（15）日舉辦「迎向AI新局｜商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」，分享今年度AI導入推動成果及明年推動重點。商業署長蘇文玲指出，2021年至2024年商業署持續推動服務業數位轉型，已奠定前期基礎，長程目標是「塑造服務業AI生態系」，分階段來看，短程目標上，今年及明年鎖定AI場域實證，中程目標上，2027至2028年推動AI跨域整合應用 ，目標推動2萬家店導入AI應用 ，並培育3萬人次AI應用人才。

商業署指出，統計至今年11月，已有1萬2300家單一場域需求單純業者導入雲端POS、線上點餐等雲端服務，另一方面，透過典範案例，已帶動3萬4700家上中下游合作業者數位轉型，此外，經濟部辦理服務業從業人員AI課程，已有8300名人次培訓。

商業署指出，業者導入AI後營收成長平均提升逾5.4%，平均節省店員行政作業時間逾50%，明顯提升營運效率，應用場域更涵蓋智慧客服、客群分析、庫存預測等關鍵環節，顯見AI應用已成為商業服務業提升競爭力的核心驅動力。

蘇文玲指出，明年服務業AI轉型輔導計畫主要有兩大項，一是提升商業服務業營運效能強化韌性計畫，針對關稅或國際情勢影響業者導入通用型AI工具、 AI軟硬整合應用，個案補助每案最高300萬元，整合型補助每案最高2000萬元。另一是智慧雨林產業創生計畫，針對大南方新矽谷業者，示範案補助每案最高500萬元，主題案每案最高補助1000萬至3000萬元。

商業署建議，針對需求單純的商業服務業者，建議可優先導入如智慧客服、行銷推薦等成熟且易部署的通用型AI工具，降低技術門檻；另一是針對具數位化整合的業者，則建議可針對供應鏈管理、營運優化、節能管理等，進行進階AI軟硬整合應用。

商業署表示，整體推動策略採「由淺入深、由點帶面」方式推進，預計於今年起至2028年間，將促成超過4萬家業者導入AI，整體營運效率提升至少20%。

