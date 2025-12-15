「我能做年薪300萬元的職務」45歲空降菁英「壓霸無好做伙」3個月被GG了

日本一名45歲的職場菁英轉職，聲稱「有足夠能力做到」年薪1500萬日圓（台幣300萬元）的管理職務、卻在3個月內被公司「徹底拒絕」被迫離職。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕精英人才擁有輝煌的職業生涯和高超的專業技能，他們以高薪受聘，並準備立即做出貢獻。然而，當滿懷熱情地進入新領域，卻往往在短時間內發現自己與職場脫節，無法達到預期目標，這種情況並不少見。

日媒報導，日本一名45歲的職場菁英轉職，聲稱「有足夠能力做到」年薪1500萬日圓（台幣300萬元）的管理職務、卻在3個月內被公司「徹底拒絕」被迫離職，真是令人尷尬的失算。

一家擁有60年歷史的專業貿易公司的部門經理田村隆（化名）表示，有一天，曾就職於一家大型外資企業的尾崎（45歲，化名）突然空降到田村的部門，擔任「企業企劃部經理」。新來的高管年薪高達1500萬日圓，幾乎是田村和其他正式員工的兩倍。

田村說：「起初，我們也對他（尾崎）寄予厚望。畢竟，他們把他捧為一位業績斐然的精英，說他能徹底改變公司。」

然而，尾崎在歡迎會上說的第一句話卻讓氣氛突然凝固。尾崎手裡拿著啤酒，說道：「說實話，這家公司的做事方式落後時代十年。不過別擔心。我在全球範圍內都有過成功的管理經驗。只要你們按我說的做，業績自然會好起來。」

尾崎渾身散發著「我能行」和「我會教你們的」的霸氣。

在尾崎上班第二天後，工作場所的氣氛就如同地獄一般。他對公司的工作流程一竅不通，卻開始用一堆片假名術語來炫耀自己的權威。例如 「每次開會，他都會反覆使用外來詞，問一些諸如『這個指標的投資回報率合理嗎？』和『請提供證據』之類的問題。」

即使同事解釋說『我們與業務夥伴之間有著長期的信任關係』，尾崎也會嗤之以鼻，打斷同事的意見。他質疑同事做事邏輯有問題，要求重做一遍，有女員工頓時淚流滿面，而大崎卻一臉茫然，說道：「你哭什麼？這樣毫無意義。」

不久，公司所有人都對尾崎徹底失望了，心裡想著：「我們不能再聽這個人的話了。」一個月後，尾崎徹底被孤立了。

有一次，尾崎試圖發起一項「跨部門改革計畫」，但「啟動會議那天，會議室裡只有他自己一個人。所有一線員工都缺席了，理由是『處理突發問題』和『拜訪客戶』。

尾崎怒不可遏，在聊天APP軟體中大聲質問：「到底怎麼回事？」結果每個人都回覆了一條千篇一律的複製貼文回覆：「抱歉。」

根據2025年10月開展的一項調查（調查對象超過1000名高管和招聘經理），企業在招聘時優先考慮「高水準的專業技能」（43.2%）和「過往業績」（26.5%）。許多企業將「過往的業績」作為決定是否錄用候選人的重要因素。

然而，那些真正融入公司並取得成功的人才，其共同特質是「領導能力」（30.6%）和「制定策略和願景的能力」（31.9%）。相反地，導致「失望」的最大因素是「缺乏管理技能」（27.5%）和「風格不合」（26.6%）。

