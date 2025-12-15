玉山銀行信用卡簽帳金額 創單月、年度新高

玉山信用卡在11月的單月簽帳484億元，較去年同期成長4.3%，年度簽帳金額為6,113億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行今天公布「信用卡簽帳業務」及「信用卡發卡業務概況」。其中，玉山信用卡在11月的單月簽帳金額為484億元，較去年同期成長4.3%，年度簽帳金額為6,113億元，較去年同期成長8.3%，刷新單月與年度累積新高；至於玉山信用卡發卡業務穩定增長，流通卡數871萬張，較去年同期成長16.3%，有效卡數為539萬張，較去年同期成長8.8%。

玉山銀行表示，11月主要成長來源包括「行動支付」、「網購」、「旅遊」及「餐飲通路」，皆維持顯著成長，受「雙11」電商大檔及年末旅遊聚餐需求影響，網購與餐飲消費表現突出，並帶動航空、訂房刷卡動能提升。

針對「雙12購物節」，玉山銀行指出，攜手多間知名網購平台（如：蝦皮購物、momo、PChome等），共同規劃一系列信用卡優惠活動，也以聖誕節與歡慶年末為主軸，推出一系列玉山e point兌換優惠與玉山卡專屬活動，預期將持續帶動簽帳金額成長。

其次，就信用卡發卡業務，根據統計，本月新發卡數為5.2萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。其中，玉山銀行的流通卡數871萬張，較去年同期成長16.3%，有效卡數為539萬張，較去年同期成長8.8%。

玉山銀行也出活動，即日起至2026年6月30日前使用玉山Unicard購買指定航空公司機票、訂房等指定百大特店最高享4.5%玉山e point回饋，玉山e point 1點等於1元，現在限量哩程兌換方案也開跑，只要1萬3999點即可換取長榮航空3萬5000哩，換算最高兌換價值達每哩約5.33元，為旅遊哩程累積首選。

