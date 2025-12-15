她只靠6萬元創業 曾經「單日營收突破6260萬」親揭翻身心路

Gisselle Hernandez靠6萬元創業翻身。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕從無身分到美妝帝國創辦人，美國1名女子靠1900美元（約新台幣6萬元）起家，一舉創立美妝品牌，曾經在2021年6月時創下單日銷售突破200萬美元（約新台幣6260萬元）的紀錄。她不僅翻轉自己的人生，也打破世代創傷，讓女兒活出前所未有的自由，展現女性力量與創業決心的極致範例。

《商業內幕》報導，住在美國洛杉磯的一名女子Gisselle Hernandez，她的創業精神部分源自母親。她的母親在多明尼加成長，是一名孤兒，曾經經營農場與日間照顧中心，最終她賺夠了錢投資房地產。然而，一家搬到美國後沒有合法身份，家庭生活困難，她坦言家人從未教她實現大膽夢想，只要求她找到足以支付房租與生活的工作。

Hernandez在九年級輟學後，成為自由平面設計師，但家人並不鼓勵她繼續追夢。她後來取得高中同等學歷證書，進入社區大學攻讀護理專業。她分享，社區大學的其中一門課要求寫一篇關於「玻璃天花板」概念的文章。在寫作過程中，她意識到女性在商業和創業中處於不利地位，而自己也是問題的一部分，「我發現自己一直在追求安全感，而不是真正想做的事。」最終，她改讀商業，開始為創業做準備。

Hernandez在拿到學位幾年後，成為了全職媽媽。由於不健康的婚姻問題，她為尋求經濟自主，在當時刷信用卡花了1900美元（約新台幣6萬元）購買自拍燈，並轉售給美妝部落客，創造約8萬美元（約新台幣250萬元）收益，這筆資金成為她創立現在品牌的基礎。

她隨後用這筆錢創立了美妝品牌Glamlite。2021年6月，Glamlite單日銷售額突破200萬美元（約新台幣6260萬元），其中150萬美元（約新台幣4695萬元）來自官網，其餘來自批發訂單。Hernandez表示，這一成功讓她意識到，財務自主與自我照顧同樣重要。

財務自由並未立即帶來安全感。Hernandez起初將資金存入銀行帳戶，但在財務顧問指導下，她逐步學習投資理財，包括定存與股票投資。如今，她與女兒過著前所未有的生活，女兒甚至可以選擇坐她的高級車去上學。

Hernandez說「最讓我驕傲的，不只是創業成功，而是能夠打破過去家庭的創傷循環，帶給女兒全新的可能。」她也積極鼓勵女兒追求自己的夢想，像是網路創作。她的成功故事，是一個從貧困與創傷中掙扎走出的女性，如何憑藉創業精神和自我成長，創造財務自由與生活選擇的典範。

