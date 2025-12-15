環球晶奪竹科研發成效獎 群創等8家廠商獲優良廠商創新產品獎

國科會副主委蘇振綱（中）與獲獎公司代表合影，由左至右分別為群創光電、希映顯示科技、元太科技、晉弘科技、能資國際、瑞昱半導體、鈺創、瑞鼎、啓碁領獎代表。（竹科管理局提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區今舉行45周年園慶，現場並頒發今年度「優良廠商創新產品獎」、「 研發成效獎」、「 事業廢棄物減量及循環經濟成效績優企業獎」給得獎廠商，研發成效獎由環球晶獲得；優良廠商創新產品獎共有群創等8家廠商獲獎。

獲優良廠商創新產品獎8家廠商包括群創光電的超高亮度AM Micro-LED結合低功耗顯示技術、希映顯示科技的超節能記憶型調光窗膜及模組化應用、元太科技的E Ink Spectra 6 彩色電子紙看板解決方案與Ripple驅動方式、晉弘科技的赫羅斯拋棄式支氣管內視鏡、能資國際的可攜式X光機系列、瑞昱半導體的超低功耗多模態AI系統單晶片 （RTL8735C）、鈺創科技的RPC® inside G120次系統解決方案、瑞鼎科技的穿戴式微發光二極體顯示驅動積體電路 （RM6M000）、啓碁科技的超寬頻車隊管理數位鑰匙。

請繼續往下閱讀...

研發成效獎為環球晶，竹科管理局表示，廠商在研發費用、人力投入、專利布局與管理、產品開發及產業鏈整合、產學合作及人才培育推動上表現優異，頒發此獎項以鼓勵環球晶提升科技水準與促進產業發展的成就。

在事業廢棄物減量及循環經濟成效績優企業獎項，A組事業特優獎獲獎廠商包括力積電P3廠，藉由線上專管收集減少混合廢液產出，並提升回收經濟價值，並利用離子交換樹脂將廢TMAH再製為TMAC，提高回收價值。台積電12廠，利用電解硫酸銅產生銅棒、以蒸餾法結晶脫水產生固體硫酸銨等方式，達到廢棄物減量及再利用目的。

A組事業優等獎為旺宏電子晶圓五廠，廢硫酸經廠內回收並再利用於廢氣洗滌塔及廢水氣提系統吸收液，取代原料酸，並節省廠內支出。台積電20廠一期與供應商合作「活性碳租賃」，將廢棄活性碳經廠商再生後重新回租給廠內使用，達到廢棄物減量及減碳目的。

B組事業特優獎獲獎廠商為聯電Fab 8E廠，廠內設置緩衝氧化處理設施（BOE）以處理氫氟酸及氟化銨，並藉由改變pH值將銨離子轉變為氨氣，以提升厰內再利用目的。B組事業優等獎為世界先進晶圓五廠，配合政府政策，將原焚化處理的D類廢塑膠、廢紙及廢纖維布，改採製成固體再生燃料（SRF），以逐步達成零廢棄目的；富采光電（原晶元光電N8廠），異丙醇透過製程管線檢查及分流收集，高純度溶劑回製程使用，不具回收價值者則委外處理，達到減量目的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法