禾榮科攜手新加坡NUH、BTI 建立研發中心

禾榮科技攜手新加坡頂尖醫學、研究中心，打造東南亞首座 AB-BNCT研發中心。圖為禾榮科技經營團隊，右三為總經理沈孝廉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠禾榮科技（7799）今日宣布，正式與新加坡的國立大學醫院（NUH）及新加坡科技研究局生物處理技術研究院（A*STAR BTI）簽署合作協議，將在新加坡共同建置東南亞首座加速器硼中子捕獲（AB-BNCT）研發中心，並共同推動臨床研究與創新技術開發，打造東南亞AB-BNCT癌症研究的樞紐。

雖然NUH是該協議的簽署方之一，但臨床和研究方面的專業知識將由位於NUH的新加坡國立大學癌症中心（NCIS）提供，以推進臨床研究和創新療法的開發，並將新加坡打造成AB-BNCT研發的區域中心。

禾榮表示，本次合作為台灣AB-BNCT技術邁向國際的重要里程碑，結合禾榮科技在醫療設備與治療藥物整合的領先優勢、NCIS在臨床與學術醫療的實力，以及BTI在生物製藥與細胞/基因治療研發的國際領先地位，三方將攜手建立國際臨床與科研平台，為癌症患者帶來全新治療希望與選擇。

禾榮科技總經理沈孝廉強調，公司致力讓AB-BNCT系統在台灣落地深耕，並獲得國際醫學中心與產學單位的肯定與支持，這是禾榮團隊持續精進並推動AB-BNCT技術的最大動力。未來禾榮科技將持續以台灣為創新技術研發基地，連結全球醫療與科研資源，讓台灣的精準醫療技術不僅造福當地病患，也成為推動全球癌症治療進步的重要力量。

