台美商會理事長改選 Google高層陳幼臻當選2026年度理事長

2025/12/15 20:27

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻當選台灣美國商會2026年度理事長。（台灣美國商會提供）Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻當選台灣美國商會2026年度理事長。（台灣美國商會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會今宣布，Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻當選台灣美國商會2026年度理事長，新任期將於明年1月開始生效。 

台美商會指出，陳幼臻現為台灣美國商會理事及數位經濟委員會共同主席，並曾於商會內部服務，出任政府與公共事務部總監，其職涯長期深耕政府關係與公共政策領域，目前於在Google 台灣負責相關事務，並曾創立亞洲顧問服務公司（Asia Advisory Services），及擔任 Park Strategies Taiwan 董事總經理，協助跨國企業進行法規策略、政治風險與市場進入分析。陳幼臻早期亦曾於台灣愛德曼公關任職，並擔任政治新聞記者。

陳幼臻表示，台美商會最大的優勢就在於與時俱進的演變能力，如今，這種演變的核心在於「韌性」。無論是在供應鏈、能源安全或科技與數位生態領域，商會的使命皆在於為美台夥伴關係建立防護機制，以應對複雜的地緣政治局勢，確保未來的穩健發展。商會不僅僅是區域變局的觀察者，也正積極地共同構建雙邊經濟體穩定繁榮的未來。

陳幼臻表示，2026年適逢台灣美國商會的75年鑽石週年，「不僅要打造為回顧歷史的慶典，更要讓這一年成為開啟創新紀元的起點。」 

