不爽被中國不公平貿易欺壓 WSJ：柏林將對北京改採保護主義措施

德國政府正在重新評估與中國的經濟關係，從自由貿易轉向保護主義措施。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》14日報導，德國越來越多製造商認為，過去與中國互惠互利的合作關係，如今已經變成了剝削關係，因此想與中國疏遠；德國政府也正在重新評估與中國的經濟關係，從支持自由貿易轉向保護主義措施。

報導說，過去20年來，德國和中國是密切的經濟合作夥伴，雙方都從蓬勃發展的全球貿易中獲益，德國向中國供應生產消費品所需的機器。但如今德國企業界和政界人士首次對把德國打造為工業強國的自由貿易體系提出質疑，德國製造商更希望免受更廉價中國競爭對手的衝擊。

請繼續往下閱讀...

德國總理梅爾茨11月表示，政府將保護國內鋼鐵製造商免受中國競爭對手的衝擊，並已收緊對行動數據網路中使用中國零件的禁令，也支持在公共招標中加入「購買歐洲產品」條款。德國官員透露，梅爾茨新成立的國家安全委員會在11月舉行的首次會議上，討論了中國在幾個關鍵礦產領域占據主導地位所帶來的戰略風險，且正在研究多元化因應措施。

德國與中國開始疏離，主要因為低廉的生產成本、疲軟的人民幣匯率和國家補貼，導致中國製造商在德企先前一直占主導地位的領域開始超前。美國總統川普的關稅措施，也加速了這個趨勢。今年以來，中國一波一波廉價的商品在受到美國新關稅的阻礙後，開始湧入歐洲。

因此，德國這個曾是經濟自由主義燈塔的國家，如今開始接受關稅、監管和其他保護主義措施，而過去德國政界和企業高管一直批評這些作法是錯誤的。法國總統馬克宏在結束中國訪問後接受法國媒體訪問時表示：「德國正在採取行動，並逐漸意識到自己也面臨的不公平問題，中國正在衝擊歐洲工業和創新模式的核心。」

德國工業聯盟（BDI）在2019年率先發難，在1份報告中放棄了對中友好立場，將中國稱作「體制性競爭對手」。今年，德國機械設備製造業聯合會（VDMA）指責中國存在不公平競爭行為，並呼籲對無視歐盟法律的中國出口商採取反傾銷措施和進行制裁。

VDMA對外貿易主管李希特貝格（Oliver Richtberg）表示：「我們是自由貿易國家，但不能再容忍不公平的貿易了，如果中國不公平競爭，我們就得制定公平競爭的規則。」

自2019年以來，德國對中國出口總額下降了四分之一，進口額卻大幅飆升。德國政府的數據顯示，今年德國對中國貨物和服務貿易逆差預計將達到創紀錄的880億歐元（新台幣3.24兆元）。

而這對德國造成重傷。根據諮詢公司安永（Ernst & Young）的數據，自2017年創下高峰以來，德國製造業的產出下降了14%；自2019年以來，德國工業部門的就業人數減少了近5%，其中汽車業就業人數減少約13%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法