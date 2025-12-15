自由電子報
中日衝突！日本53年來首次將失去僅存兩隻大熊貓 東京都府說話了

2025/12/15 19:29

東京都政府週一（15日）表示，東京上野動物園的兩隻雙胞胎大熊貓將被送回中國，這將是自1972年以來，日本首次失去熊貓。（取自網路）東京都政府週一（15日）表示，東京上野動物園的兩隻雙胞胎大熊貓將被送回中國，這將是自1972年以來，日本首次失去熊貓。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒日本時報報導，在中日衝突中，日本將失去僅存的兩隻大熊貓。東京都政府週一（15日）表示，東京上野動物園的兩隻雙胞胎大熊貓將被送回中國，這將是自1972年以來，日本首次失去熊貓，熊貓是日本和中國友誼的象徵。

日本僅存的兩隻大熊貓「小小」和「雷雷」預計將在1月底送回中國。

東京市政府一直在與中國協商，希望延長這些大熊貓的停留時間（它們原定於2月份返回），或藉用新的大熊貓來取代它們。

然而，為了配合中國相關機構接收熊貓的時間安排，它們的停留時間縮短了約一個月，目前也沒有新的借調計畫。市政府表示，中方尚未就未來的安排做出任何回應。

這對2021年出生於東京的雙胞胎熊貓的離開，將標誌著50多年來日本首次沒有熊貓。

此前，日本首相高市早苗上個月發表了關於日本可能參與台灣緊急行動的言論，導致日中關係日益緊張。

