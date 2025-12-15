自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

遠東生技屏東農科廠完成擴建 明年營運將達兩位數成長

2025/12/15 19:33

遠東生技董事長闕鴻達表示，除了屏東高樹微藻養殖ESG廠區外，今年下半年屏東農科廠已完工，擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房因應市場成長需求，預估明年營運可望達兩位數成長。（記者楊雅民攝）遠東生技董事長闕鴻達表示，除了屏東高樹微藻養殖ESG廠區外，今年下半年屏東農科廠已完工，擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房因應市場成長需求，預估明年營運可望達兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以藻類保健食品聞名的遠東生技（6886）今天召開法說會，遠東生技董事長闕鴻達表示，除了屏東高樹微藻養殖ESG廠區外，今年下半年屏東農科廠已完工，擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房因應市場成長需求，預估明年營運可望達兩位數成長。

遠東生技上半年合併營收1.88億元，毛利率53.36%，每股盈餘為0.87元、優於去年同期的0.76元，主要是產品結構優化與高附加價值產品布局效益浮現，截至11月累計營收達3.67億元，年增4.32%。

闕鴻達表示，今年保健食品內銷市場不太好，但遠東生技有高達80%的營收來自外銷，其中歐洲又高占外銷市場比重逾5成，美國則受惠於美中貿易戰轉單效應，訂單也持續成長，顯示台灣微藻保健相關產品在國際市場具備競爭力。

遠東生技也已開發了藻油和外泌體保養品，其中微藻細胞外囊泡已完成關鍵製程，並取得台灣第1張植物外囊泡INCI（國際化妝品成分命名）認證字號及相關產品PIF（Product Information File）履歷，且進入全球市場開發。

明年已有既有歐洲客戶增加藻油等新品項，且美國市場不少訂單也轉到台灣來了，隨著銀髮族世代來臨，保健食品已是未來趨勢，在舊客戶增加新產品及增加新客戶挹注下，預期明年營運可望有1~2成的成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財