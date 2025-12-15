全球供應鏈重組 李金恭：產業壓力升高 公會將協助研擬五大關鍵對策

台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭今天出席竹科45週年慶祝活動。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭今天出席竹科45週年慶祝活動，他致詞指出，面對科技環境與供應鏈重組等變動，產業面臨更高的壓力，公會已正式啟動《2026年臺灣科學園區產業發展》策略白皮書製作，涵蓋人才、永續、產業競爭力、生活環境、國際布局與風險管理等關鍵議題，期望呈現企業實際需求與產業共識，並促成政府各主管部會協力，打造更友善、更前瞻且更具韌性的產業環境，協助竹科迎接未來10至20年的全球競爭。

李金恭表示，竹科自1980年成立至今45年，在各界努力下，竹科從臺灣科技產業的起點，成長為全球半導體與高科技產業的重要基地，45年來，無數園區夥伴投入青春與心力，推動產業升級與創新，並打造出「護國神山」成為全體國人的驕傲。

李金恭強調，當前全球科技環境加速變動，產業面臨更高壓力；供應鏈重組成為現實課題，需強化韌性與多元布局；永續減碳要求提高，企業需兼顧環境目標與產能競爭力；資安挑戰加劇，產業需提升資訊安全防護能力；地緣政治風險升高，影響產業決策與國際合作的不確定性，企業與園區需要更完善的風險管理與應對策略。

李金恭宣布，公會已正式啟動《2026年臺灣科學園區產業發展》策略白皮書的製作，內容涵蓋人才、永續環境、產業競爭力、生活環境、國際布局與風險管理等關鍵議題，希望透過白皮書，更全面呈現企業的「實際需求」與凝聚產業的「共識」，並與政府各主管部會協助推動更更友善、更前瞻、更具韌性的產業環境，協助竹科迎接未來10年、20年的全球競爭。

台灣科學園區科學工業同業公會明年5月將改選理監事，李金恭預計卸任，現任副理事長、並有「眼鏡大王」之稱的永勝光學董事長蔡國洲已表態參選，若無意外，預料蔡國洲應可順利當選，接棒成為下屆理事長。他今天也出席活動並受訪表示，近年來台灣整體景氣表現，主要由科學園區內的半導體及其周邊產業所帶動，並取得相當不錯的成績，他預期半導體產業延伸出的各項應用，未來仍有相當大的成長空間，對園區產值表現持審慎樂觀看法。

對於隱形眼鏡市況，他說，台灣隱形市場雖趨於飽和，但海外市場仍具高度成長空間，特別是在中國與東南亞地區，不論是生產基地或消費需求，都還有相當大的發展潛力，整體來看，這些區域的市場前景相對樂觀。

蔡國洲指出，隨著IT產業快速發展，民眾長時間使用螢幕的情況日益普遍，對眼球的負擔明顯增加，也帶動視力矯正相關產品的需求持續擴大，市場空間相當可觀。他說，隨著眼球過度使用成為普遍現象，視力矯正已不再是小眾需求，而是現代人生活的一部分，透過鏡片輔助，可協助視力回復至正常狀態，消費者可選擇傳統眼鏡或隱形眼鏡。

