Visa估全球穩定幣2030規模達3.7兆美元 日商推出日幣掛鉤穩定幣試運作

〔記者廖家寧／台北報導〕全球支付龍頭Visa預估全球穩定幣2030年供給規模可能成長達到3.7兆美元。外貿協會今（15日）舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀集新加坡Circle，日本、韓國產業協會，以及全球支付領導企業Visa分享跨國視角資訊，其中已有日商銀行與金流業者在今年啟動日圓掛鉤穩定幣試運作。

貿協董事長黃志芳開幕致詞表示，面對全球政經情勢與供應鏈持續調整，跨境貿易工具與運作方式正在出現新變化，在協助台灣企業面對新興金融科技議題時，貿協以中立中性的位置提供企業更全面的資訊與脈絡，作為企業因應國際環境變化的參考基礎，讓企業能夠充分辨識風險，進而做出審慎的評估判斷。

他亦提到，央行對數位貨幣的立場對外表達明確宣示，也讓各界更確認「任何跨境支付的新工具與新模式，最終都必須回到可信任與可治理的原則」，因此論壇討論架構也以央行的政策作為重要參考原則。

Circle新加坡亞太區策略與公共政策副總裁David Katz說明，USDC（美元穩定幣）目前流通於185個國家，每月交易量已超過3.1兆美元，觸及全球6億名使用者。他指出，企業端使用情境近年快速增加，包括跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者支付、平台退款與境外客戶收款等需求。他也表示，這些應用場景的目的不是取代既有金融體系，而是「補強」跨境流程效率，使企業能在不同市場間能更快速移動資金。

日本加密資產商業協會（JCBA）專務理事幸政司介紹日本自2023年起將穩定幣納入「電子支付手段（EPI）」管理後的制度方向，他指出，日本正推動銀行、金流公司與科技業者共同合作，由多家銀行共同發行穩定幣並跨機構協作，以確保市場安全與透明，2025年已有銀行與金流業者啟動日圓掛鉤穩定幣試運作，未來將持續與美國GENIUS Act與歐盟MiCA等制度接軌。

韓國金融科技產業協會（KORFIN）理事鄭求泰指出，韓國已通過多項法案推動市場朝制度化與企業採用方向發展，電商、科技平台與金融服務業者探索使用穩定幣處理跨境撥款、內容付費與交易結算等情境。韓國亦正在規劃由銀行、電子金融業者與錢包服務業者組成的跨域聯盟，以提升應用場景的互通性。

全球支付龍頭Visa亞太區加密貨幣負責人Nischint Sanghavi解析「穩定幣如何重塑跨境支付」，預估全球穩定幣2030年供給規模可能成長達到3.7兆美元，Visa身為全球主要支付平台，正積極研究如何將穩定幣與既有支付網路串接，使不同市場的企業能以一致方式處理跨境付款。

穩定幣論壇亦邀請到中華民國虛擬通貨商業同業公會、資誠會計師事務所及恆業法律事務所等專家，交流企業會計認列與稅務、法規、國內外制度脈動與合規要點等資訊。

