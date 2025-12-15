航商公布2026年航線 陽明仍繞行好望角 萬海強化洛杉磯航線

萬海明年強化洛杉磯航線。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕航商陸續公布2026年航網，陽明2026年新航線架構將強化跨太平洋航線於東南亞布局，歐洲線規劃輔以駁船拓展服務範圍，確保與東西向母航線銜接無虞，而萬海進一步強化美西洛杉磯航線。

陽明今日公告2026年東西向航線服務網絡，陽明表示，升級調整後之東西向航線架構，服務範圍含亞洲往返美西南、美西北、美東、西北歐、地中海與中東，共計29條航線，相較2025年服務網絡，2026年新航線架構將強化跨太平洋航線於東南亞布局，歐洲線規劃輔以駁船拓展服務範圍，確保與東西向母航線銜接無虞，以提供可靠且穩健之運輸服務予全球客戶，預計自2026年4月起生效。

陽明指出，2026年4月起東西向航線服務仍以繞行好望角為規劃，與所屬聯盟合作航商持續關注紅海、曼德海峽與蘇伊士運河周邊政經情勢與安全條件。

萬海今日也宣布，2026年5月將與日本ONE共同推出第二條洛杉磯直達航線 － AP2，港口涵蓋青島－寧波－洛杉磯－奧克蘭－青島，強化亞洲－北美西航線服務。

萬海指出，在現有航線架構下，AP2提供華中、華北直航北美西快線服務，而透過AP2的新增，為往返亞洲與北美西的客戶提供更迅速且更綿密的運輸服務，滿足客戶於不同市場的需求，進一步強化跨太平洋航線的服務能力。

