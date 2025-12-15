自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

輝能明年中量產第四代固態電池 法國廠2030年量產

2025/12/15 18:24

輝能力推第四代固態電池。（業者提供）輝能力推第四代固態電池。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕固態電池廠輝能今日表示，旗下第三代固態電池在2023至2024年已經量產，目前正致力於開發「第四代超流體全無機固態電池」，並將在明年CES展出應用於純電車、電動自行車、機器人、儲能系統的固態電池；至於法國敦克爾克廠則將在明年第一季動土，預計2030年完工，初期產能4GWH。

輝能明年將迎來成立第20週年。該公司今日表示，目前已經研發到第四代固態電池，此新電池解決方案在能量密度、快充、安全性、成本與規模化生產等多方面都取得突破，以解決現有電動車電池在安全性、里程焦慮、體積笨重與成本高的痛點；輝能預計明（2026）年中開始量產，並已有客戶接洽。

輝能預計在法國敦克爾克地區建立超級工廠，該公司今日也指出，此工廠預計明年第一季動土，2030年正式投產，初期產能為4GWH，後續將視市場、客戶需求調整，總體產能最高可達到44至48GWH；目前輝能的產能仍在台灣桃科廠，未來在第四代固態電池導入、敦克爾克廠正式投產後，預計將大幅推升營運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財