輝能明年中量產第四代固態電池 法國廠2030年量產

〔記者歐宇祥／台北報導〕固態電池廠輝能今日表示，旗下第三代固態電池在2023至2024年已經量產，目前正致力於開發「第四代超流體全無機固態電池」，並將在明年CES展出應用於純電車、電動自行車、機器人、儲能系統的固態電池；至於法國敦克爾克廠則將在明年第一季動土，預計2030年完工，初期產能4GWH。

輝能明年將迎來成立第20週年。該公司今日表示，目前已經研發到第四代固態電池，此新電池解決方案在能量密度、快充、安全性、成本與規模化生產等多方面都取得突破，以解決現有電動車電池在安全性、里程焦慮、體積笨重與成本高的痛點；輝能預計明（2026）年中開始量產，並已有客戶接洽。

輝能預計在法國敦克爾克地區建立超級工廠，該公司今日也指出，此工廠預計明年第一季動土，2030年正式投產，初期產能為4GWH，後續將視市場、客戶需求調整，總體產能最高可達到44至48GWH；目前輝能的產能仍在台灣桃科廠，未來在第四代固態電池導入、敦克爾克廠正式投產後，預計將大幅推升營運。

