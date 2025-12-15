北市信義區陸保廠地上權更正公告 權利金底價66.8億

財政部國產署表示，北市信義區陸保廠C基地設定地上權，預計12月18日辦理更正公告，明年1月19日開標。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署表示，台北市信義區三興段二小段428-5地號等3筆土地（原六張犁陸軍保養廠C區基地）設定地上權標的，因涉都市計畫須全街廓整體開發等規定，標的範圍增列428-197地號國有土地，調整後基地總面積計1.5918公頃，權利金底價66億8111萬餘元，地上權存續期間及地租年息率維持原條件，預計12月18日辦理更正公告，明年1月19日開標。

國產署表示，本案原招標公告面積1.5836公頃，於公告招標期間接獲業者依招標公告備註事項洽詢北市府後反映，經北市府相關單位獲告428-197地號土地應依都市計畫規定納入本案基地，且該基地須依土地使用暨都市設計管制要點規定於鄰接道路境界線留設5公尺以上人行步道，並應採無障礙的環境設計處理，致該宗招標標的有納入428-197地號土地的必要。

另，上述土地涉嘉興整壓站遷移事宜，遷移位置及期程已由北區分署與瓦斯公司初步達成和解條件，由地上權人依其建築規劃進程仍會與瓦斯公司協商決定。至於設定地上權權利金底價等建議條件經提報「國有非公用土地設定地上權審議小組」會議評定權利金底價新臺幣66億8111萬餘元，地上權存續期間為70年，地租年息率3.5％（其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整），地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署表示，本標的屬大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101、世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優，歡迎各界踴躍投標。

