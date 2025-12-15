圓祥生技年底前遞件申請上櫃 新藥授權受矚目

圓祥經營團隊，右三為總經理何正宏。（圓祥提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥研發公司圓祥生技（6945）總經理何正宏今（15）日指出，旗下兩項核心授權資產IBI302與AP505隨著授權談判推進與臨床數據發表，公司目前已取得科技事業核准函，近期將遞件申請上櫃。

圓祥生技專注於雙特異性抗體（雙抗）新藥開發，除了在一期臨床的AP203、AP402和AP601的三個雙抗產品外，旗下兩項分別在二期及三期的核心資產AP505與IBI302在中國以外市場的授權與再授權潛力，近期受到市場關注。

請繼續往下閱讀...

何正宏表示，針對濕式黃斑部病變（wet AMD）及糖尿病引起的黃斑部水腫開發的IBI302，目前濕式黃斑部病變三期臨床試驗已進入取得主要療效指標（視力矯正）的最後階段，授權夥伴信達生物後續將進行主要療效與安全性數據分析。推估信達明年上半年會收集完成數據，並進行解盲。若信達再次對外授權，圓祥生技將可獲得再授權金之分潤。

圓祥另一項主力產品AP505（PD-L1 x VEGF雙抗），由中國授權夥伴天士力醫藥負責開發，在一期臨床展現安全性與具臨床價值的初步療效，並已於2025年初同步展開兩個二期臨床試驗（中國）。

何正宏強調，圓祥生技採取授權策略，以便挹注長期資金支持更多新藥之開發，上櫃時程規劃與核心產品的授權進度緊密連動，若申請上櫃進展順利，並搭配IBI302或AP505其中任一項授權案達成具體里程碑，對圓祥邁向國際市場將有好的開始，2026年將圓祥生技在國際市場新藥賽道競逐的起點，期盼圓祥可以為台灣生技業在國際市場開啟新的篇章。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法