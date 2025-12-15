翁山蘇姬兒子：「就我所知，她可能已經去世了」

翁山蘇姬的兒子金阿里斯接受媒體訪問時說：「就我所知，她（翁山蘇姬）可能已經去世了」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於被緬甸政府軟禁的民主領袖翁山蘇姬健康狀況惡化，加上翁山蘇姬的資訊真空，她的兒子金阿里斯（Kim Aris）擔心自己甚至可能不知道其母親是否已經去世。

金阿里斯告訴路透，他已經多年沒有收到他80歲母親的消息了，自2021年軍事政變推翻緬甸政府以來，他只零星地從別人那裡得知母親的心臟、骨骼和牙齦問題。

金阿里斯說：「她一直有健康問題。兩年多來，沒人見過她。她甚至無法聯繫她的律師團隊，更別提她的家人了」，他在東京接受採訪時說：「就我所知，她可能已經去世了。」

「我猜想（緬甸軍政府領導人）敏昂萊對我母親的事有他自己的打算。如果他真的想利用她來安撫民眾，無論是在選舉前後釋放她還是將她軟禁，那至少也算是個辦法」，他補充道。

儘管金阿里斯反對緬甸軍政府在本月晚些時候舉行選舉的企圖，許多外國政府認為這是一場旨在使軍政府統治合法化的騙局，但他表示，這可能會為緩解他母親的困境提供一個契機。

緬甸軍政府發言人未回應置評請求。

緬甸軍方歷來有在假日或重要事件發生時釋放囚犯的傳統。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬在2010年大選幾天後獲釋，結束了此前長期的監禁，她大部分時間都待在位於仰光茵雅湖畔的殖民風格家族住宅中。

