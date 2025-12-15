又1宗！財部公告對中韓電磁鋼品展開反傾銷調查

財政部今公告，對自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品展開反傾銷調查。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，中鋼申請對韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅，財政部依認進口涉案貨物已達傾銷及損害我國產業的合理懷疑，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經關稅稅率審議小組審議結果，今（15日）公告展開反傾銷調查。根據中鋼提供資料，南韓電磁鋼品傾銷差率達35.85%、中國則為17.62%。

關務署說明，財政部已依規定移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部依應於接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，做成有無傾銷的初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅，預估最快明年4月中做出初步認定。

另，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，破壞反傾銷措施的救濟效果，中鋼也申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前90日內進口的貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分的認定結果。

關務署指出，本案冷軋扁軋非方向性電磁鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料之冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘（含）以上至0.715公厘（含）以下，並排除以頻率50赫芝、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特之鋼品。利害關係人如欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料提供關務署。

關務署表示，涉案製造出口商若充分配合反傾銷案調查，可獲核定個別傾銷稅率，而我國廠商進口應課徵反傾銷稅的涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國的證明資料，經海關審核後，才可適用該廠商的個別稅率。因此，若進口商欲就本案申請接受調查，建議通知相關交易的國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維權益。

