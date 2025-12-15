稱無法在「兩方面」與台積電匹敵 NTT會長提出日振興晶片業解方

日本電信電話公司（NTT）會長澤田純表示，日本要重振曾經強大的晶片產業，需要採取利基市場策略，而不是試圖在規模和價格上競爭。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，日本電信電話公司（NTT）會長澤田純在接受採訪時表示，日本要重振其曾經強大的晶片產業，需要採取利基市場策略，而不是試圖在規模和價格上競爭。

NTT是投資Rapidus的眾多日本大型企業之一。 Rapidus是一家政府支持的晶片製造商，計劃於2027年開始大規模生產先進半導體。Rapidus成立於2022年，是政府去年公佈的650億美元晶片和人工智慧產業發展計畫的核心。日本三大銀行計劃向Rapidus 提供約2兆日圓的貸款。

澤田純上週在接受路透採訪時表示：「就規模經濟而言，我們無法與台灣的台積電或韓國的三星電子匹敵」，他指出，一些晶片製造商採用的策略是生產種類繁多、高度專業化的晶片，但產量較低，從而可以對小眾產品收取更高的價格。他表示：我們應該追求高多樣性、低產量。

在1980年代，日本曾是全球晶片領域的主導力量之一，但此後這一地位被台灣和韓國的競爭對手奪走。 NTT的澤田淳表示，日本晶片產業因追求低成本、高產量而失去了競爭優勢，而這一次，日本必須避免重蹈覆轍。

日本振興晶片產業的計畫，與華府為應對中國科技的快速發展而確保晶片供應鏈穩定的努力不謀而合。

澤田表示，NTT希望Rapidus採用其IOWN技術，該技術利用光來傳輸數據，速度更快，功耗更低。





