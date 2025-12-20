MIT小巨人2》二代拼出「台灣之光」 「三多、三實」永續經營

天崗精機在執行副總黃珮慈（右）、生產製造處協理徐逸豪（左）帶領同仁努力下，開發出世界第一的「超臨界物理發泡射出成型機」，成為台灣之光。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕天崗精機是全球前三大製鞋機公司，為讓公司永續發展，董事長黃鳳梧在10多年前就啟動接班布局，由女兒黃珮慈、兒子黃柏儒和女婿徐逸豪接班，自己則逐步退居幕後，公司秉持「三多、三實」的核心價值，並在全球環保、永續的趨勢下，歷經7年研發出全球第一的「超臨界物理發泡射出成型機」，成為真正的台灣之光。

天崗精機執行副總黃珮慈說，2011年就加入公司團隊，從基層做起，做了2年的業務助理，後來又接任財管部副理，了解公司財務、人事，弟弟黃柏儒則是在2016年加入公司，因個性外向，主要負責業務的工作，目前擔任公司研銷營運處經理，爸爸目前則已經是半退休狀態，但還是很關心業務，常以自身多年的經驗，指導業務如何經營客戶。

請繼續往下閱讀...

黃珮慈說，公司的核心價值是「三多、三實」，三多是「多鼓勵、多學習、多包容」，三實則是「做人誠實、做事踏實、做機器紮紮實實」，這一個企業的核心價值，鼓勵著同仁往此方向前進，公司的品牌願景則是提供客戶智慧製造的解決方案，運用AI的智慧技術，結合公司的解決方案，提供客戶更快速、更精進、更永續的智慧製造解決方案。

黃珮慈說，天崗持續深耕運動鞋中大底製鞋機產業，因鞋底的材料多元，過去每一種材料就對應一款製鞋機，但公司從2016年投入研發，歷經7年的努力，終於在2022年正式研發成功「超臨界物理發泡射出成型機」，這是目前全球第一的機種，已成功量產還出口到義大利、葡萄牙等製鞋機大國，去年並獲得「循環永續獎特別獎」與「射出成型機銀質獎」雙大獎肯定。

天崗精機在執行副總黃珮慈（右）、生產製造處協理徐逸豪（左）二代接班下，秉持「三多、三實」的核心價值，持續深耕製鞋機產業。（記者陳建志攝）

黃珮慈說，這款製鞋機利用氮氣混合到熔融的熱可塑性彈性體中，於注射入模腔後適度洩壓，而獲得綿密的泡孔，取代傳統化學發泡製程，會排放大量的二氧化碳和甲烷等溫室氣體傷害環境的問題，讓製鞋產業更輕盈、更永續、更環保，且用此台機器製出的鞋子已可全回收，符合國際ESG的趨勢，可以說是「台灣之光」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法