私募股權公會完成改選 邱德成當選第二屆理事長

〔記者方韋傑／台北報導〕中華民國私募股權投資商業同業公會（TPEA）今日舉行第二屆理監事改選，順利選出新任理監事，其中，益鼎創業投資集團董事長邱德成當選新任理事長，未來將帶領公會持續針對私募股權基金制度與市場發展，與主管機關及相關單位進行溝通與建言，並配合國家重大投資政策，協助推動兆元投資國家方案，發揮私募資本的長期支持功能。

邱德成目前亦擔任中華民國創業投資商業同業公會（TVCA）理事長。此次接任私募股權投資公會理事長一職，目標強化私募市場不同階段資本之間的理解與銜接，促進整體投資環境的健全發展。此外，台新創投總經理林宇聲及國泰永續私募基金董事長李偉正當選第二屆常務理事，首任理事長翁嘉盛則受邱德成邀請出任名譽理事長。

邱德成表示，主管機關正積極推動台灣朝向亞洲資產管理中心發展，私募股權基金制度的完善會是重要的一環。相較於多數創投公司以早期新創投資為主，私募股權基金具備較長期的投資視角與資本運用彈性，有助於支援企業轉型、併購整合與成長階段的發展。目前台灣多數私募股權基金以有限合夥形式設立，但在稅務制度適用上，仍有可檢討與優化之處。

邱德成觀察，在國際市場中，私募股權基金長期扮演支持產業整併、企業成長與上市前投資的重要角色；台灣私募市場近年雖持續發展，但在制度設計與市場規模上，仍有與國際實務進一步對齊的空間。未來若能參考國際作法，建立更具一致性與透明度的制度設計，將有助於提升市場參與意願，並吸引更多長期資金投入。

邱德成認為，壽險資金、退休基金與家族辦公室等長期資金，重視的是穩定、可預期且與國際接軌的投資架構，相關制度若能持續優化，將有助於台灣資本市場的長期發展。創投與私募股權投資在資本市場中各有其功能與定位。創投著重於支持創新與新創發展，私募股權投資則有助於企業成長、轉型與整合。兩者若能在制度與市場運作上形成良性銜接，將有助於建構更完整的資本支持體系。

邱德成規劃，私募股權投資商業同業公會未來推動方向，包括但不限於配合國家重大投資政策，協助推動兆元投資國家方案；針對有限合夥制度與相關配套提出建議，促進市場發展；鼓勵多元資金參與私募股權投資，擴大市場深度；支援私募基金投入企業成長、併購整合與上市前投資；促進專業人才培育與國際交流；與主管機關及相關單位保持溝通，協助政策落實。

邱德成強調，私募股權基金不僅是資本市場的重要組成，也有助於支持企業長期發展與產業升級。公會未來將持續扮演溝通與建言的平台角色，配合國家政策方向，為台灣資本市場的健全與國際接軌貢獻心力。

