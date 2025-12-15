免下載、不佔容量 「4步驟」讓LINE MINI App一秒開啟

LINE MINI App免下載、不占空間，現在還能直接加入手機桌面。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕手機裡的App愈下載愈多，真正每天會用到的卻只有那幾個，不想為了單一服務下載太多程式，其實，藏在LINE裡的「LINE MINI App」就能解決這個痛點，不只免下載、零負擔，現在還能直接加入手機桌面，讓常用服務一秒開啟，使用體驗再升級。

「LINE MINI App」是品牌官方帳號的延伸服務，用戶加入官方帳號後，除了接收優惠訊息，還能直接使用點餐外帶、預約服務、取號、會員管理等功能，不必反覆切換平台，也省去下載與更新App的負擔。

iOS 蘋果系統依4步驟將常用的品牌服務加入桌面。（業者提供）

為了讓服務入口更集中，LINE也整合推出「MINI Home」，將各式LINE MINI App集中在同一入口。用戶只要從LINE的「錢包」頁面進入MINI Home，就能一站式瀏覽各式服務，找到常用的MINI App後，還能依照系統指引，直接把服務加到手機桌面，實際操作也相當簡單，4個步驟就能完成。

以iOS系統為例，使用者開啟LINE MINI App後，點選右上角的「⋯」選單，選擇「加入主畫面」，接著在Safari的分享工具列中點選「加入主畫面」，確認圖示與名稱後即可完成，專屬捷徑便會出現在手機桌面。

Android 安卓系統依4步驟將常用品牌服務加入桌面。（業者提供）（業者提供）

Android用戶操作流程同樣直覺，開啟LINE MINI App後點選右上角選單，選擇「加入主畫面」，系統詢問時按下「新增」，該服務的圖示就會直接顯示在桌面，一鍵即可快速開啟。

對於追求效率、又不想讓手機塞滿App的使用者來說，LINE MINI App也讓日常生活使用更順手。

