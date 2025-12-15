這家製造商已供應SpaceX 50億顆晶片 還將上攻100億顆

意法半導體已向SpaceX 交付了超過50億個射頻「前端模組」或天線元件晶片。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲晶片設計製造商意法半導體的一位高級主管告訴路透，該公司已向馬斯克的SpaceX公司交付了超過50億顆射頻天線晶片，用於星鏈衛星網絡，未來兩年根據雙方合作交付的晶片數量可能會翻倍。

在馬斯克與歐洲最大的晶片製造商之一的執行長馬克·謝禮（ Jean-Marc Chery）會面後，意法半導體披露了其快速增長的太空合約的規模，該合約已成為其專業晶片業務的驅動力。

意法半導體微控制器和數位積體電路部門總裁雷米·埃爾-瓦扎內 （Remi El-Ouazzane） 在接受採訪時表示：過去10年的用戶終端數量已超過50億顆晶片，在未來兩年內可能會翻倍，但他並未給出具體目標。

自2015年左右雙方開始合作以來，意法半導體已向SpaceX 交付了超過50億個射頻「前端模組」或天線元件。據官方網站顯示，Starlink在超過150個市場營運，擁有約800萬用戶。

埃爾-瓦扎內談到星鏈用戶終端中使用的基於BiCMOS的天線晶片時說：我預計許多低軌道衛星運營商都會利用這項技術。

航太產業正從政府主導的專案轉向快速成長的商業市場，這主要得益於SpaceX、Eutelsat的OneWeb和亞馬遜計劃中的 Leo 網路等公司的推動。

意法半導體將為SpaceX平台提供即將推出的星間雷射鏈路，並正與Thales和Eutelsat等歐洲企業合作開展項目，其中包括歐盟計畫中的Iris 2衛星星座。

