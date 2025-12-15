搶停留商機 7-ELEVEN導入夾娃娃機、寶可夢卡牌機

統一超商（2912） 搶攻停留商機，訴求互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」也持續擴點，全台第4間門市首度進駐台南7-ELEVEN仁發門市，一口氣匯集超過30台機台，滿足各年齡層顧客娛樂需求。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912） 搶攻停留商機，訴求互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」也持續擴點，全台第4間門市首度進駐台南7-ELEVEN仁發門市，一口氣匯集超過30台機台，滿足各年齡層顧客娛樂需求。

包含提供正版授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品的「娃寶機」，還有販售趣味商品「盒玩智FUN機」，以及Pokémon Ga-Olé寶可夢卡牌機、太鼓達人、頭文字D賽車機、搖搖馬等互動型設備。

不僅如此，仁發門市更領先各大遊樂店首度進駐4台卡牌機，每一台可抽一個IP，分別為鏈鋸人、膽大黨、JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流、鬼滅之刃-無限城篇等。

每一抽只要50元就能抽到官方授權、高質感收藏卡片，平價入手、精品質感，不只好玩更具有收藏價值。

其中首度亮相的JOJO的奇幻冒險第一季幻影血脈/戰鬥潮流，以變幻莫測畫風、超現實奇幻世界、潮流前衛視覺語言與令人著迷替身能力成為跨世代動漫迷心中神作，全台首次登場，限量開放。

同時因應年輕世代潮流喜好自我實現、個人化穿搭風格，於台南康橋門市設立全台首間最完整的「IP專區」，以野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，並結合肖像主題店獨賣商品，整合40台貨架、18種肖像、逾千種品項滿足消費者遊逛體驗。

目前IP專區以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」為三大主軸限定商品，販售價格帶介於99元至999元不等，滿足各年齡層消費。

熱門商品包含韓國超人氣文創品牌 DINOTAENG、三麗鷗、超人力霸王、原神、進擊的巨人、鬼滅之刃及各式話題盒玩。

其中更有KPOP專區，讓粉絲可以來挖寶蒐藏喜愛角色的商品滿足消費需求，其中又以寶可夢專區、動漫專區、盒玩專區等具有差異化，其中以玩具盒玩最受歡迎，平均消費客單價350元，可帶動入店消費人流增加2成。

7-ELEVEN自2000年起便開始耕耘IP角色周邊販售時下主題商品，從全店集點到持續整合導入各式主題IP商品、一番賞/抽抽樂、遊戲機台與娃寶機等創新商品結構，全台已有1,700家門市設有「OPEN!專區」與超過百家的IP聯名主題店。

近2年更觀察到追星、配件及盒玩等盲抽與未知驚喜樂趣形成主流年輕世代社交與消費模式，更利用社群軟體傳散話題、曬娃打卡等，形成消費者「巡店蒐藏」的社群消費熱潮。

