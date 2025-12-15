自由電子報
與北京建交貿易被坑埋、還得靠台灣 尼加拉瓜對台出口狂增70％遠超中國

2025/12/15 15:19

尼加拉瓜與中國建交後，已被證明是一筆糟糕的交易。中國作為貿易夥伴仍然無法與台灣相提並論，台灣從尼加拉瓜購買的產品數量，仍然超過中國。（示意圖，取自網路）尼加拉瓜與中國建交後，已被證明是一筆糟糕的交易。中國作為貿易夥伴仍然無法與台灣相提並論，台灣從尼加拉瓜購買的產品數量，仍然超過中國。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕尼加拉瓜獨裁政權總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）上週慶祝與中國建交3週年，但對尼加拉瓜而言，這已被證明是一筆糟糕的交易。中國作為貿易夥伴仍然無法與台灣相提並論，台灣從尼加拉瓜購買的產品數量，仍然超過中國。

根據尼加拉瓜中央銀行（BCN）的官方數據，2025年1月至9月期間，尼加拉瓜對台灣的出口產品數量超過了對中國的出口產品數量。尼加拉瓜對台灣的出口成長了70%，出口額達到1820萬美元，而對中國的出口僅增加37%，銷售額總計1020萬美元，幾乎是前者的一半。

BCN的報告也顯示，由於中國對尼加拉瓜的進口量龐大，而尼加拉瓜的出口量卻很低，因此尼加拉瓜對中國的貿易仍為逆差（負值）。

儘管如此，在分析期間，台灣仍然是尼加拉瓜出口到亞洲的主要目的地。

考慮到尼加拉瓜與台灣斷交後，尼加拉瓜政權沒收台灣駐馬那瓜大使館，後來又將其移交給中國，作為恢復外交關係的一部分，這種差異就顯得尤為顯著。

此外，尼加拉瓜獨裁政權廢除了與台灣簽署的自由貿易協定，該協定曾給予尼加拉瓜產品優惠准入。

官方數據顯示，光是2025年7月至9月期間，對台灣的出口額就達到了620萬美元，而對中國的出口額僅為360萬美元。然而，與2024年相比，這兩個市場都出現下滑。對台灣的出口下降了21.9%，對中國的出口下降了24.4%，這意味著尼加拉瓜的收入減少了330萬美元。

加拉瓜經濟學家恩里克·薩恩斯（Enrique Sáenz）指出，到2025年，對台灣的出口增長了70%，而對中國的出口僅增長了37%。薩恩斯指出： 對中國的出口增長速度只有對台灣出口增長速度的一半。這位經濟學家補充說，目前對中國的出口「仍然不到斷交前對台灣出口額的一半」。

