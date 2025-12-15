CP值超高！UNIQLO「3990日圓」保暖長褲被搶翻 網喊：不需再開暖氣

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，其簡約、不受流行左右的設計風格，可在日常生活穿搭，受到許多人喜愛。日本媒體近日指出，UNIQLO的「保暖刷毛直筒褲」（パフテックパーカ）現在非常受歡迎，因為穿上後「相當保暖」，更被封為穿上它「不需要再開暖氣」，在社群媒體與時尚媒體上引發高度關注。

《雅虎日本》報導指出，UNIQLO販售的這款「保暖刷毛直筒褲」定價3990日圓（約新台幣798元），憑藉刷毛材質，卻依然能穿出俐落時尚感，近期人氣快速攀升。不僅外型百搭，保暖度更是表現出色，被不少消費者點名為冬天離不開的一件單品。

請繼續往下閱讀...

報導提及，該款褲子採用觸感柔軟的內刷毛材質，具備良好的保溫效果。布料具有彈性，活動時不受拘束，無論日常外出或居家穿著都相當合適。

另外，更加分的是其版型為寬直筒剪裁，兼具休閒感與外出穿搭的實用性。腰部內側附有調整抽繩，可依個人需求調整貼合度。顏色推出黑色、自然色、深棕色與藍色，共4款選擇。尺寸從XS至3XL齊全，其中XS、XXL與3XL為網路商店限定販售。

在商品評論區，不少消費者給出高度評價，包括「活動自如又超級保暖」、「這根本是我這個冬天的制服」、「在家穿暖到幾乎不用開暖氣」、「試穿後覺得觸感好到不行，立刻買下」、「穿起來很輕鬆，但整體又不失質感」、「太暖了，幾乎兩天就穿一次」、「冬天除了它其他褲子都穿不下去，已經包色輪流穿」、「內裡有刷毛，明明布料不厚卻很暖，白色和棕色一次買兩件，完全不踩雷」、「暖褲系列中這件真的暖到有感」、「穿一整天都很舒服」等好評不斷。

保暖刷毛直筒褲（パフテックパーカ）因保暖效果佳，現在在日本非常受歡迎。（翻攝自日本UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法