面對房市盤整 北市中山、新北淡水仍蟬聯雙北交易最熱區

在需求弱化、交易量縮減的市場環境下，「降價促成交」仍然是推動交易的最直接關鍵。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕即便房市交易量平均掉4成，雙北市成交熱區仍由台北市中山區、新北市淡水區蟬聯。根據房仲業者彙整近1年雙北市各行政區住宅實價揭露資訊，其中台北市中山區交易占比約13.5%、新北市淡水區約11.8%，持續蟬聯雙北市房市交易最熱行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市中山區商業機能高度集中，區域內小宅占比不低，因此，房市維持相當買氣，至於，新北市淡水區仍是雙北市房價相對親民區，加上新案供給源源不絕，成為購屋預算有限民眾優先考量的購屋區域，甚至成為坐擁雙北市門牌敲門磚的買氣集中區域。

請繼續往下閱讀...

北市大安、新北板橋均為核心蛋黃區

再觀察近1年雙北市買氣占比第二高的行政區，台北市為大安區、占比約11.8%，甚至從5年前的第五名躍升至近1年的第二名，陳金萍認為，大安區為台北市最核心的蛋黃區，不僅生活機能齊備，學區、交通及綠地優勢也樣樣不缺，在房市冷凍、價格盤整之時，該行政區住宅也相對擁有較強的保值能力，因此儘管市況降溫，仍有強大的吸引力吸引民眾置產。

至於，新北市交易占比第二高的行政區則是板橋區、占比約11.7%，陳金萍指出，板橋從5年前的第三名到近1年竄高至第二名，主因是該行政區為新北市商業、交通以及行政核心，在市場氛圍轉變時，交易量也相對新北市其他區域更有支撐力。

最後，陳金萍表示，在需求弱化、交易量縮減的市場環境下，「降價促成交」仍然是推動交易的最直接關鍵，推估未來市場走向也將回歸到供需基本面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法