聯電4度獲CDP氣候變遷與水安全雙A榮譽

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（15）日宣布於2025年度CDP評比中，在「氣候變遷」與「水安全」兩大領域再度獲得最高「A」評級，成為全球半導體業唯一連續4年獲得雙A領導級殊榮的企業，在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現持續獲得國際肯定。

CDP評比被譽為全球最具公信力的環境揭露標準，聯電表示，公司長期關注氣候變遷議題，積極推動再生能源導入及溫室氣體減量目標。2024年集團再生能源使用比例達17.1%，同時聯電範疇一及範疇二的溫室氣體絕對減量實績較基準年（2020年）減少31%，並於2025年通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）1.5°C淨零目標審查，展現積極減碳的決心。

在水資源管理方面，聯電執行多項節水措施，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率，並結合高效能用水管理，三者合一有效降低水資源消耗。2024年整體用水節約成效已達102.3萬公噸，有效提升用水效率與促進永續發展的目標。

