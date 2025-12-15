台積電入列 外媒點名2026年三檔最具優勢科技股

台積電是唯一一家能夠持續、大規模、高良率地生產小尺寸晶片的晶片製造商。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片需求旺盛，台積電將持續受惠人工智慧晶片需求的成長；輝達仍然是人工智慧基礎設施領域的領導者；Alphabe則是人工智慧未來發展中最具優勢的公司之一。

外媒The Motley Fool報導，只要投資1000美元，就可以開始在股市買到優質的科技股。有三檔股票值得現在就買入，並有望在2026年及以後獲得優異的表現。

請繼續往下閱讀...

1. 台積電

隨著人工智慧基礎設施對晶片的需求日益增長，台積電產能供應也面臨越來越大的壓力。對於輝達和Alphabet等公司而言，要持續推進人工智慧晶片的發展，就需要縮小製程（電晶體密度）。這是因為縮小製程尺寸能夠製造出效能更強大、能效更高的晶片。

台積電是唯一一家能夠持續、大規模、高良率地生產小尺寸晶片的晶片製造商。這使其成為半導體供應鏈中不可或缺的一部分，也是晶片設計人員的重要合作夥伴。

台積電正與所有頂尖人工智慧晶片製造商合作制定晶片路線圖，並擴大產能以滿足其需求。台積電預計未來幾年人工智慧晶片需求將以40%左右的複合年增長率成長。

憑藉其市場地位，台積電擁有強大的定價權，預計2026年再次提高服務價格。由於晶片需求不斷增長、且定價能力強勁，台積電目前是值得持有的優質股票。

2. 輝達

輝達仍然是掌握當前人工智慧 （AI）基礎設施熱潮的最佳途徑之一。該公司圖形處理器 （GPU）憑藉其超快的處理速度，已成為驅動AI工作負載的主要晶片。

輝達的CUDA軟體平台為其構築了強大的競爭優勢，因為大多數基礎AI程式碼都是在其平台上編寫並針對其晶片進行了最佳化。這使得該公司在GPU資料中心領域佔據超過90%的市場佔額。

隨著人工智慧基礎設施投入持續成長，輝達預計將持續從GPU銷售成長中獲益。該公司實現了爆炸性成長，上季營收飆升62%，過去兩年營收成長超過三倍。該公司近期獲得美國政府批准，可以開始向中國銷售部分晶片，這為其成長增添了另一個潛在動力。

3. Google的母公司Alphabet

Alphabet正在為成為人工智慧領域最大的贏家之一奠定基礎。該公司擁有業界最完整的人工智慧技術堆疊，其中最引人注目的是其世界一流的Gemini大型語言模型 （LLM）和備受讚譽的客製化人工智慧晶片張量處理單元 （TPU）。

掌控整個人工智慧技術堆疊為Alphabet帶來結構性的成本優勢，使其能夠獲得更多人工智慧收入來源，並將其融入整個業務中。這形成了一個強大的良性循環，因為Alphabet可以將這些收入和成本節約投入到產品改進中。

Alphabet其雲端運算業務目前正經歷強勁的營收成長和顯著的營運槓桿效應。上個季度，Google雲端營收成長34%，營業利潤更是飆漲85%。同時，在AI概覽、AI模式、Lens和Circle to Search等全新AI功能的推動下，Google搜尋的營收也開始加速成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法