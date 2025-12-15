好市多省錢密碼大公開！內行人揭商品標籤「5神秘數字」 見「此」數立即買

內行人曝，好市多商品標籤上暗藏5個「神秘數字」，只要看到以9結尾，且非0.99美元的價格都代表限時折扣，若是你心儀已久的商品，最好立即購買。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）注重性價比，因此吸引精明的購物者也就不足為奇了，如果您只是偶爾逛逛，可能不太了解Costco的會員福利，但Costco的鐵粉都知道，只要眼光夠好，就能發現潛在的折扣，內行人曝，好市多商品標籤上暗藏5個「神秘數字」，只要看到以9結尾，且非0.99美元的價格都代表限時折扣，若是你心儀已久的商品，最好立即購買。

《thetakeout》報導，網路上有很多 Facebook 群組和 Reddit 帖子，好市多粉絲們會在上面分享各種省錢妙招，其中一個常見的討論主題是：Costco 的商品價格標籤。

Costco的價格標籤往往蘊藏著折扣資訊，購買高價商品前，您應該查看標籤右下角、價格下方的日期。那是上次價格變動的日期。如果價格已經幾週沒有變化，您不妨再等等，尤其是在貨架上還有很多商品的情況下，這可能預示著該商品近期會再次降價。

除了日期外，你也可透過，其他的資訊來尋找折扣商品，如果價格以0.99美元結尾，則表示該商品沒有任何折扣。如果價格標籤上有一個星號，Costco的粉絲稱之為「死星」，表 該商品將不再補貨。

此外，較早的日期並不能保證未來會有折扣，任何以9結尾，且非0.99 美元的價格都代表限時折扣，因此產品價格可能會上漲，如果您發現心儀已久的300 美元咖啡機現在只要22​​0.49美元，最好立即購買。

以0.88美元結尾，這些價格通常表示退貨商品、展示品或輕微瑕疵品。趁現在還能買到就趕緊下手，因為價格低廉通常意味著庫存不足，但購買前務必仔細檢查是否有刮痕或凹痕。

也要留意價格以 0.97 美元結尾的商品。這通常表示商品正在促銷，通常是商家清庫存時會採取的策略。查看貨架，了解商店的庫存：如果商品數量充足，但日期較早，則可能意味著即將迎來另一輪降價。

