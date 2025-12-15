25年最凶險貨幣戰！韓元跌勢失控逼近1500關卡 南韓政府全面出手

韓元兌美元逼近1500心理關卡，南韓央行、國民年金緊急出手穩匯。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於韓元兌美元持續走弱，12月以來貶勢明顯加劇，已創下2008年金融危機以來最嚴重的單月表現，南韓政府於14日罕見在假日緊急召開跨部門會議，全面討論穩定外匯與金融市場的應對方案，顯示當局對匯市失序風險的高度警戒。

數據顯示，現今韓美利差高達2個百分點，為1999年以來高點，加上股市資金外流與居民海外投資激增，韓元今年第4季貶值超過4%。今年12月，韓元兌美元平均匯率已突破1470韓元，上周五夜盤交易中一度貶至1美元兌1479韓元，距離市場高度敏感的1500心理關卡僅一步之遙。

市場估計，若匯率進一步逼近1480至1500區間，相關操作力道可能明顯放大。據報導，為防止貶勢失控，南韓政府迅速行動，由副總理兼企劃財政部長官具允哲主持緊急經濟部長會議，顯示此次匯率波動已被視為系統性風險，而非單純市場調整。

值得注意的是，這次會議的參與層級明顯升級，除傳統外匯與金融主管機關外，保健福祉部、產業通商資源部等部門也首次被納入，反映南韓政府正從更全面的角度盤點外匯供需結構，特別關注國民年金公團等大型機構投資者的海外資金流向，以及出口企業美元部位對匯市的潛在影響。

南韓央行公開示警，韓元持續貶值恐推升進口通膨、侵蝕民眾實質購買力，並強調外匯主管機關有必要從供需面主動出手，遏制貶勢蔓延。市場普遍認為，韓美政策利率差距維持在約2個百分點的歷史高檔，加上美國降息時點高度不確定，已成為壓制韓元的核心因素。

在政策層面，擁有龐大海外資產的國民年金公團已重啟「戰術性對沖」操作，透過賣出美元、買入韓元的方式為匯市提供支撐，被視為政府「守住1500韓元防線」的重要訊號。市場估計，若匯率進一步逼近1480至1500區間，相關操作力道可能明顯放大。

分析師指出，市場已逐漸形成「當局必守1500韓元」的共識，在年底資金流動性偏緊、資本外流壓力升溫的背景下，南韓外匯管理政策正進入關鍵博弈期。隨著央行維持利率不變，政府是否進一步強化干預，將成為接下來左右韓元走勢的關鍵變數。

