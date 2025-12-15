雙11也刺激不了 中國工廠生產、零售銷售加速放緩

中國11月工廠生產和零售銷售成長進一步放緩。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到本土需求疲軟的影響，中國11月工廠生產和零售銷售成長進一步放緩，這給政策制定者帶來更大的麻煩，要求他們採取行動，重新平衡這個全球第2大經濟體，因為貿易夥伴對於中國鉅額貿易逆差感到不滿。

《路透》報導，中國國家統計局週一（15日）公佈的數據顯示，11月工業產值年增4.8％，低於10月的4.9％成長，也低於預期的5％。零售銷售則成長1.3％，低於10月的2.9％，也遠遠不及預期的2.8％成長。

消費者需求疲軟的跡象日益明顯，11月中國汽車銷量暴跌8.5％，創下10個月最大跌幅，使得人們對於年底汽車產業可能反彈的希望變得渺茫。在一般情況下，汽車產業在每年最後2個月的銷售都會強勁成長。

即使各大電商平台延長今年的「雙11」購物節活動，將促銷時間拉長至5週的時間，也未能激起消費者的興趣。

政府顧問和分析人士表示，中國明年可能會繼續維持目前約5％的年成長目標，力求在強勁的基礎上開啟新的5年計劃。但這可能會帶來挑戰，因為世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）都對中國的成長軌跡持更保守的預期。

上週召開的一次重要經濟會議上，中國領導人概述了明年的政策議程，承諾將繼續採取「積極主動的」財政政策，藉此刺激消費和投資，同時也承認，國內強勁的供應和疲軟的需求之間存在明顯的矛盾。

