焦點股》正文：開低走高 創逾8個月新高

2025/12/15 11:11

圖中為正文董事長陳鴻文。（記者王憶紅攝）圖中為正文董事長陳鴻文。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠正文（4906）今日股價開低走高，早盤一度攻高到30.45元、漲幅9%，截至10:41分，股價暫報30.1元，上漲2.2元，漲幅7.89%，成交量逾1.1萬張。

正文看好印度市場發展，同時積極轉型布局AI企業、資料中心產品。

正文指出，印度政府若明年初通過WoMT技術標準，公司預期5G毫米波（mmWave）固定無線接取（FWA）產品明年出貨量倍增。正文今年5G毫米波FWA印度市場出貨約3000台。

正文看好AI浪潮，積極轉型，要從過去的消費端產品，走向企業、資料中心產品，且將聚焦光通信產品，以及具AI算力的系統模組（System-on-Module, SOM） 。

正文指出，未來網路將是「AI驅動的網路」，每個節點都需要AI置入，在傳統銅線已無法滿足頻寬、雜訊抑制下，光通訊將成為唯一可支撐未來網路的基礎，且網路極度複雜，在必須透過AI才能提升效率下，未來每個節點都需具備一定程度的AI算力，而AI算力也將從資料中心擴散至邊緣與終端，正文未來的Wi-Fi模組都會內建AI，聚焦以AI算力的SOM。

正文目前低階光收發模組已經出貨，而400G產品預計明年下半年可望出貨，預計未來AI相關產品佔比上看達20%。

