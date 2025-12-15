焦點股》華東：10月獲利暴增 股價連7漲

華東10月獲利暴增，股價連7漲。（取自華東官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕拜記憶體缺貨漲價之賜，華新集團轉投資的封測廠華東（8110）繼第3季轉虧為盈之後，10月也持續獲利，上周五公告稅後淨利3.53億元，每股盈餘0.69元，獲利年暴增達68倍，不畏大股東申報轉讓持股，今股價開低走高，盤中逆勢上漲，最高達58.4元，連7漲，累計漲幅達55%，截至10點15分，股價暫報56.7元，上漲2.1元、漲幅3.85%，成交量超過12.5萬張，居台股成交量第2名。

華東上周五發布重大訊息，因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告10月營收為6.48億元，稅前淨利4.32億元，歸屬母公司業主淨利3.53億元，每股稅後盈餘0.69元，獲利年暴增68倍，單月就賺贏去年全年0.26元，第4季獲利可望超越第3季。華東第3季稅後淨利8.72億元，每股稅後盈餘1.72元，年增22.5倍，前3季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元。

華東11月營收6.28億元，月減2.97%、年增2.13%，連續4個月營收達6億元之上，今年前11個月累計營收為66.01億元，年減8.51%。

