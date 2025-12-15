自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「掃地機器人始祖」iRobot 聲請破產

2025/12/15 12:42

美國掃地機器人Roomba製造商iRobot週日（14日）聲請破產。（示意圖，法新社）美國掃地機器人Roomba製造商iRobot週日（14日）聲請破產。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國掃地機器人Roomba製造商iRobot已於週日（14日）聲請破產。

綜合媒體報導，iRobot今年3月曾對公司能否持續經營表示擔憂，如今因應總體經濟及關稅不確定因素，iRobot已於本月14日在德拉瓦州地方法院依據破產法第11章聲請破產保護。

根據破產重整計畫，iRobot將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人杉川機器人公司及其全資子公司杉川（香港）有限公司。iRobot表示，在被杉川機器人收購後，將轉為私人公司。

iRobot表示，公司將持續營運，預計重整計畫不會影響公司應用程式功能、客戶方案、全球合作夥伴、供應鏈關係或產品支援。

報導指出，iRobot曾一度成為亞馬遜（Amazon）開價14億美元（約新台幣438.06億元）的收購標的。在2021年因疫情期間需求暴增，iRobot市值曾一度攀升至35.6億美元（約新台幣1113.93億元）。

然而，近年來受到同業競爭與關稅影響，根據倫敦證券交易所（LSEG）彙整的資料，目前iRobot公司市值已大幅縮水至約1.4億美元（約新台幣43.81億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財