焦點股》聯合再生:低價電力概念 市場認同

〔記者張慧雯／台北報導〕在電力概念與低價轉機雙題材加持下，太陽能股近來股價持續向上，元晶（6443）今日開盤急拉漲停，隨後聯合再生（3576）也爆量漲停，茂迪（6244）也跟著亮燈，截至10:08分為止，聯合再生漲停鎖死來到7.74元，成交量超過2.6萬張、漲停委買張數也超過2.6萬張。

聯合再生11月營收1.33億元、月減44%，累計今年前11月營收27.97億元、年減四成，累計今年前三季每股虧損0.63元；聯合再生日前即表示，多年來深耕美國、歐洲和東南亞市場，預計未來2-3年海外營收占比將提升至60%，穩定朝獲利的目標邁進，同時，目前國內太陽能案場容量超過100MW，未來也將布局海外案場，長期穩定發電收益可望提升整體營運與獲利。

觀察上週五外資大手筆買超聯合再生9614張、主力也買超7772張，買超券商以凱基台北、美林證券、摩根士丹利等為主；法人則認為，太陽能族群在台股頻創新高之際，股價仍維持在低檔，籌碼穩定、容易操作，但基本面未有明顯改善，投資人追高宜謹慎。

