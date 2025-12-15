潛在報酬率達115％！捷創科技申購最後1天 吸引19萬人搶購

捷創科技預計於12月23日正式掛牌上櫃，並於12月11日至12月15日辦理公開申購。（圖擷取自捷創科技官網）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體測試設備工程技術服務廠「捷創科技（7810）」公開申購今（15日）賣入最後一天。由於潛在報酬率高達115%，吸引大批股民申購，目前認購人數已超過19萬人。

綜合媒體報導，捷創科技預計於12月23日正式掛牌上櫃，並於12月11日至12月15日辦理公開申購，承銷張數405張，每人限申購1張，申購價每股85元。若以捷創科技上週五（12日）收盤價格183.1元計算，若是抽中可望獲利9.81萬元，潛在報酬率高達115%。

請繼續往下閱讀...

由於中籤後的預期獲利不錯，吸引大批股民參與申購。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至12月15日早上10點左右，捷創科技累計申購人數達19萬2255人，中籤率為0.21%。

捷創科技將於12月17日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月18日獲得退款，中籤投資人則預計於12月23日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法