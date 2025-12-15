「永久裁員」時代來臨 ! 這行業「先倒下」外媒曝關鍵推手

外媒指出，這場由AI、重組與成本壓力交織而成的裁員潮中，科技業首當其衝。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國企業正悄然走入一個全新的「永久裁員」時代。根據《財富》（Fortune）報導，2025年以來，美國企業裁員不再是以「一次性大規模」宣告登場，而是轉為頻繁、持續進行的小規模裁員，已在白領階層間累積出廣泛的不安情緒。

據求職網站《Glassdoor》在11月中警告，一種被稱為「永久式裁員（forever layoffs）」的新型裁員模式正在蔓延。分析師指出，許多產業的裁員幅度相較去年出現2位數、甚至3位數的成長，但科技業仍是最集中的重災區，AI正是關鍵推手。

最新數據顯示，今年截至目前，全球已宣布裁員人數達110萬人，這是自1993年以來、僅第六次突破這個門檻。若不計2020年疫情的特殊情況，上一次出現更嚴重裁員潮，還得追溯到 2009年金融危機最黑暗的時刻。

今年以來，包括電信、食品、服務業、零售、非營利組織與媒體都在縮編，裁員潮蔓延各產業，但當中科技業受擊最深。科技公司已宣布超過15萬個職位被裁撤，目前正一邊調整人力規模，一邊加速導入自動化與AI。

僅以美國為例，2025 年前11個月雇主宣布裁員117萬人、年增54%。11月單月就裁了7.1 萬人，是2022年以來同期最高。

Glassdoor經濟學家Daniel Zhao指出，這其實還低估了實際情況，因為官方JOLTS數據顯示，同期真正被裁的人數約為170萬人。差別在於，裁員的「形狀」正在改變：從過去少數震撼市場的大裁員，轉變為不斷滾動、規模更小、卻更頻繁的裁員。

這種滾動式裁員，正好發生在2025年高度矛盾的經濟環境中。一方面，企業財報與股市顯示經濟復甦、獲利創高；另一方面，AI泡沫疑慮、年輕世代找不到入門工作、白領職位需求減少，讓不安情緒持續累積。

多家投行形容，這是一種「無就業成長」的復甦，財務數字變好，但需要的人卻變少了，而 AI 正是關鍵推手。自2023年以來，企業已將超過7萬個裁員名額直接歸因於AI，透過自動化例行工作、重組團隊結構，企業能用更少的人力維持甚至擴大產出。

Glassdoor研究顯示，現今多數裁員已是一次不到50人的小規模行動，對管理層來說，這種方式更有彈性、成本更低，也避免一次性裁員帶來的輿論衝擊；但對員工而言，卻形成一種「慢性失血」的職場文化，同事默默消失、工作量不斷增加，卻沒有人真正感到安全。

專家指出，這種長期不確定性，正在侵蝕員工的士氣與信任。目前呈現員工自覺談判籌碼減弱，只能「先有工作再說」。同時，企業招募力道並未回補裁員缺口，今年前 11 個月宣布的招聘計畫僅49.7萬人，是2010年以來最低水準。

