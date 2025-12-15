中國房地產危機看不到盡頭 房價持續探底

中國11月房價延續跌勢。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕官方數據顯示，中國11月新屋價格延續跌勢，儘管當局已承諾要穩定房地產業，但需求復甦仍遙遙無期。

綜合外媒報導，中國國家統計局週一（15日）公佈的數據顯示，70個城市的新房價格相較上（10）月下跌0.39％。受政府干預較少的中古屋房價則跌0.66％，與上月持平。以年成長來看，11月房價年減2.4％，從上月的2.2％進一步擴大。

這些數據凸顯了中國房地產業日益嚴重的問題，該產業的低迷已持續長達4年時間，市場情緒承壓，成為中國經濟成長的阻礙。產業巨頭萬科不斷惡化的財務困境，引發了人們對於該產業再次爆發債務危機的擔憂。

花旗集團（Citigroup）分析師表示，中國房地產市場在2026年可能面臨「嚴峻的現實」，除非流動性改善，否則明年中國房地產市場銷售恐再降11％。

官方數據顯示，今年前11個月，中國房地產投資和以面積計算的房屋銷售下滑速度加快。房屋銷售量相較於2021年同期降了50％。

晨星（Morningstar）分析師指出，購屋者情緒仍然低迷，預計將會有更多針對購屋者提供的直接補貼，例如抵押貸款利息減免和部份省份的房屋置換補貼計劃。

國際貨幣基金（IMF）也在本（12）月稍早呼籲中國政府加強解決房地產危機，包括加速讓無力獲利的房地產開發商退出市場。IMF預估，中國需要花費GDP（國內生毛額）的5％，才能在3年內結束這場危機。

