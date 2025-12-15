自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台積電：ADR重挫 拖累母股

2025/12/15 09:43

台積電ADR於12日收盤重挫4.2%。（資料照）台積電ADR於12日收盤重挫4.2%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕甲骨文、博通等美股AI供應鏈股價大跌，台積電ADR於12日重挫12.81美元、跌幅4.2%，收在292.04美元，創下近兩個多月跌幅最高紀錄，衝擊台積電（2330）今股價以1450元開出，截至9點06分，最低為1445元，大跌35元，跌幅超過2.3%，市值縮減為37.47兆元，日蒸發9千多億元。

受惠AI對先進製程需求強勁，台積電11月營收3436.14億元，雖月減6.5%，但年增24.5%，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄，並連續5個月營收超過3千億元大關。前11月營收高達3兆4740億元，年增32.8%，今年全年營收以美元計約近35%可望達標。

對於AI前景，台積電先進製程通吃GPU、ASIC訂單，先前法說會預估2024至2029年，5年間AI加速器業務將達44-46%複合成長率，公司仍感受AI需求持續維持成長，即使無法全面服務中國市場需求，AI長期成長仍非常正向，台積電複合成長率的目標不變。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財