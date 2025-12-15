焦點股》台積電：ADR重挫 拖累母股

台積電ADR於12日收盤重挫4.2%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕甲骨文、博通等美股AI供應鏈股價大跌，台積電ADR於12日重挫12.81美元、跌幅4.2%，收在292.04美元，創下近兩個多月跌幅最高紀錄，衝擊台積電（2330）今股價以1450元開出，截至9點06分，最低為1445元，大跌35元，跌幅超過2.3%，市值縮減為37.47兆元，日蒸發9千多億元。

受惠AI對先進製程需求強勁，台積電11月營收3436.14億元，雖月減6.5%，但年增24.5%，創單月營收歷史第3高、歷年同期新高紀錄，並連續5個月營收超過3千億元大關。前11月營收高達3兆4740億元，年增32.8%，今年全年營收以美元計約近35%可望達標。

對於AI前景，台積電先進製程通吃GPU、ASIC訂單，先前法說會預估2024至2029年，5年間AI加速器業務將達44-46%複合成長率，公司仍感受AI需求持續維持成長，即使無法全面服務中國市場需求，AI長期成長仍非常正向，台積電複合成長率的目標不變。

