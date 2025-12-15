中國經濟放緩高階汽車銷售下滑 歐洲車廠淪海嘯第一排

中國經濟疲軟拖累，外國豪車的需求明顯減弱，歐洲車廠大受打擊。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著消費者選擇價格更實惠的中國品牌車款，中國消費者對於外國豪車的需求正明顯減弱，在中國品牌大幅折扣下，對於保時捷（Porsche）、奧斯頓馬丁（Aston Martin）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW等長期主導全球高階市場的歐洲汽車製造商而言是個壞消息。

《美聯社》報導，中國房地產市場長期低迷，導致許多消費者缺乏消費意願，加上中國政府推出汰舊換新補貼政策，為購買電動車和插電式混合動力車提供2萬人民幣（約新台幣9萬元）的補貼，吸引了許多買車者。

瑞銀（UBS）中國汽車產業研究主管鞏旻（Paul Gong）表示，現在中國富人愈來愈不願意公開炫耀財富。另外在補貼政策下，人們傾向於購買價格較低廉的入門車款，因為這類車的補貼力道更大，而且這些車款大多是中國國產。

標普全球（S&P Global Ratings）中國汽車企業評級總監袁傑（Claire Yuan）表示，經濟放緩是導致高階汽車需求疲軟的關鍵因素。

標普數據顯示，2017年到2023年，售價超過30萬人民幣（約新台幣135萬元）的高階汽車在中國市佔翻了1倍多，達到總銷量的15％左右。但這一趨勢正在翻轉，2024年高階汽車銷量降至14％，2025年前9個月進一步縮水至13％。

分析師表示，雖然豪車銷售放緩，但包括電動車製造商比亞迪（BYD）在內的中國製造商在技術創新方面比許多西方品牌更加積極，經常以更低的價格推出新的電動車、油電混合動力車，其中也不乏高階車款。袁傑指出，即使是在高階市場，中國車廠的商品也具競爭力，價格更加實惠，這就是為什麼這些外國品牌正在逐漸失去發展。

根據賓士最新財報，該公司在中國的銷量於7到9月單季年減27％；BMW和旗下子品牌Mini在2025年前9個月銷量年減11.2％；保時捷和奧斯頓馬丁都指出，中國市場需求疲軟是導致銷售下滑的原因之一；義大利豪車品牌法拉利（Ferrari）報告稱，今年1到9月對大中華地區的出貨比去年同期下降13％，這是同期唯一出現銷售下滑的地區。

賓士執行長康松林（Ola Kallenius）在10月下旬告訴投資人，中國的激烈競爭不會很快消失，中國高階和豪車市場的情況依然緊張。

豪車市場需求下滑給經銷商帶來重重的一擊，北京保時捷中心一名二手車經銷商負責人表示，一台行駛約2萬公Panamera 2.9T里的2024款Panamera 2.9T，前車主買入價格是140萬人民幣（約新台幣630萬元），進入二手市場後定價為95萬人民幣（約新台幣427元）。經銷商指出，這主要是由於經濟情勢低迷所造成，不僅僅是保時捷、賓士、BMW、賓利（Bentley）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）都面臨同樣的情況。

在北京的二手市場，另外4位受訪的經銷商也描述了類似的嚴峻情勢，過去1年來，高階汽車的價格大幅下降。

