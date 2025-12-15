自由電子報
財經 > 國際財經

傳英特爾擬以501億元收購AI晶片新創SambaNova

2025/12/15 09:27

傳英特爾（Intel）擬以16億美元，收購AI晶片新創公司SambaNova Systems。（示意圖，路透）傳英特爾（Intel）擬以16億美元，收購AI晶片新創公司SambaNova Systems。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕傳美國晶片大廠英特爾（Intel）擬以16億美元（約新台幣501.36億元）價格，收購人工智慧晶片新創公司SambaNova Systems。

《彭博》援引知情人士消息報導，英特爾正就以約16億美元（含債務）收購SambaNova Systems進行深入談判，交易最快可能於下個月拍板。

但知情人士也補充，儘管談判進展順利，交易條件與時程仍存在變數。據消息指出，SambaNova Systems目前也已與其他潛在財務投資人簽署意向書，因此不排除選擇其他發展方向。

對於上述報導，英特爾與SambaNova Systems尚未回應媒體置評請求。

SambaNova成立於2017年，由多位史丹佛大學教授共同創立，其中一位創辦人曾榮獲 麥克阿瑟天才獎。該公司專注於開發客製化AI晶片，試圖在高效能運算與人工智慧市場中與 輝達（Nvidia） 抗衡。

