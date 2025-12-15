Fed主席熱門人選：川普可以向Fed提供意見 但不會全盤接受

美國國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，如果他被選為下任聯準會（Fed）主席，他會考慮美國總統川普（Donald Trump）的政策意見，但也強調不會全盤接受，央行的利率決策將保持獨立性。

哈塞特週日（14日）接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國（Face the Nation）」訪問時表示，如果他當選聯準會主席，他將會繼續與川普保持溝通，但被問到川普對利率的意見，是否會跟聯邦公開市場委員會（FOMC）成員的意見具有「同等重量」時，哈塞特直言，川普的意見「沒有影響力」。

哈塞特指出，如果川普的意見「有道理」、「有數據支撐」，那當然重要。接著可以在委員會說「總統提出了這個觀點，而我認為這個論點非常合理」，聽取委員們的意見，如果他們不接受，那麼投票結果就會不一致。

哈塞特強調，歸根究柢，聯準會的職責是「保持獨立性」，並與Fed理事會、聯邦公開市場委員會成員合作，就利率水位達成共識。

隨著Fed現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期即將在明年5月結束，川普近日正在進行Fed新任主席的最終面試。川普表明，他希望無論提名誰來領導聯準會，央行的關鍵利率都能大幅下調。川普的直言不諱引發外界擔憂，認為Fed在任何一名川普任命的主席領導下，恐怕很難保持獨立性，難躲過日常政治干預。

在川普2016年首度當選總統之前，幾十年來美國兩黨總統都避免公開評論聯準會的決策， 私下通常也保持沉默。經濟學家普遍認為，在政治上獨立的聯準會，更能有效地抑制通膨，因為他可以採取一些不受歡迎的措施來壓低物價，例如提高利率。

然而，川普週五（12日）表明，他認為在利率議題上，自己應該在與Fed主席的對話中有一定話語權。川普直言，自己做得很好，賺了很多錢，非常成功，認為他的聲音應該被聽到。

哈塞特被視為聯準會主席的熱門人選，不過川普上週也會見了Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）。川普週日表示，美國很快將迎來一名優秀的Fed主席，他肯定會希望利率降低。川普日前接受《華爾街日報》採訪時透露，這兩人將會是領導聯準會的首選。

