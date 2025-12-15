漲了41％還沒完！倫敦五星級飯店明年將更貴 英媒曝「1原因」

英媒報導，巨額商業稅單暴漲百萬英鎊，倫敦五星級先中槍，恐轉嫁給旅客。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕英國倫敦的高級飯店住宿，未來恐怕只會愈來愈貴。英媒報導，隨著英國商業稅（business rates）計算方式調整，部分倫敦四、五星級飯店自明年開始將面臨「七位數英鎊」等級的稅負暴增。當地業界普遍預期，這筆成本最終勢必轉嫁到消費者身上。

值得注意的是，這次調整對不同等級飯店影響並不平均。根據地產顧問公司Savills指出，約4分之3的四、五星級飯店將面臨稅負上升，但三星級飯店僅約一半受影響。

根據Savills估算，2026至2027年度，倫敦四、五星級飯店的商業稅總額，將從目前的3.35億英鎊（約新台幣140億元）大增至4.16億英鎊（約新台幣173.8億元）、年增幅高達25%。其中，有２家飯店的稅單將一次暴增超過100萬英鎊（約新台幣4179萬元），另有16家增加金額超過50萬英鎊（約新台幣2089萬元）。

這波衝擊源自英國財政大臣 Rachel Reeves 在預算案中提出的新制度。英政府承諾，自 2026年起，將為超過75萬家零售、餐飲與休閒產業提供「永久性較低稅率」，但資金來源則是向「應稅價值」（約等於年租金）達50萬英鎊以上的大型物業加徵稅負。

結果是，規模越大的高端飯店，反而成為主要承擔者。

更令業界憂心的是，這還只是開始。Savills預估，2027至2028年，英國頂級飯店的商業稅總額將進一步升至5.35億英鎊（約新台幣223.5億元），2028至2029年甚至可能突破6.45億英鎊（約新台幣269.5億元），出現年年加重、壓力持續累積。

事實上，英國飯店行業的獲利空間早已被壓縮，從最低工資上調、雇主國民保險費用增加，都已侵蝕利潤。分析師認為，面對新一波稅負衝擊，業者最現實的選擇，就是調高房價。

Savills飯店部門主管Thomas Emanuel直言，在稅制仍充滿不確定性的情況下，部分地區可能同時出現「價格上漲、利潤變薄，甚至轉向更科技化、精簡化營運」的趨勢。

但實際上，英國房價早已不便宜了。房地產數據公司CoStar顯示，2019年10月，英國五星級飯店平均每晚房價為253.75英鎊（約新台幣1萬元）；到了2025年10月已飆升至357.17英鎊（約新台幣近1.5萬元），短短六年上漲41%。新稅制上路後，這條上升曲線恐怕還會繼續往上。

英國餐旅業公會UK Hospitality 形容，這波加稅為「令人瞠目結舌」，並警告英政府若未提供額外紓困，許多飯店、酒吧等業者恐怕只能裁員、漲價，甚至被迫關門。對旅客而言，倫敦的「奢華住宿」，未來不只貴，還可能愈來愈少。

