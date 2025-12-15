車價最高下殺38％ ! 中國電動車殺價戰外溢 泰國車市「一起沉淪」

中國將電動車價格戰帶到泰國，提供高達38%的折扣。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車價格戰正快速向海外蔓延，最新戰場就在泰國。為了搶市佔、清庫存，中國車廠直接把在中國本土「砍到見骨」的定價策略複製到東南亞，傳出最高折扣高達38%，這導致多家日本車廠在當地的關鍵市佔率下降，也顯現出中國電動車製造商押注未來在泰國取代日本品牌的策略正在發酵。

《彭博》指出，比亞迪（BYD）將Seal純電車的售價一口氣下殺38%，上汽集團旗下MG4也給出高達27%折扣，奇瑞新推出的Jaecoo J5更以促銷價吸引近2萬張訂單。據了解，儘管交車需要等上2個月，仍擋不住市場買氣噴發。

據報導，中國車商激進降價策略確實奏效，泰國電動車銷量在10、11月連續成長逾20%，市場加速從日系品牌轉向中國電動車。不少經銷商直言「忙到不行」，但熱度背後，焦慮正在擴散。但中國車價一再下探，反而讓泰國消費者開始猶豫，擔心「今天買、明天更便宜」，選擇暫緩下單。

專家指出，這正是中國車市紅海削價競爭模式的典型副作用。

泰國是東南亞最大的汽車製造中心，在2022年推出的慷慨補貼，旨在提升其電動車實力。其中，包括每輛電動車最高可獲得15萬泰銖（約新台幣14.9萬元）的補貼，前提是汽車製造商在今年年底前，每進口兩輛電動車，就必須在國內生產至少3輛。

泰國政府還有另一項計劃，將持續到2027年，為售價低於200萬泰銖且電池容量較大的車型提供最高10萬泰銖（約新台幣9.9萬元）的補貼。但這項資金附帶一個重大限制，如果公司未能履行其生產承諾，就必須償還補貼。

中國車廠為尋求海外市場亟需的成長，紛紛湧入泰國。為了趕上泰國政府設定的本地生產與補貼門檻，只能靠殺價換取銷量、加快去化庫存，卻也埋下供給過剩的風險。數據顯示，比亞迪在泰國的工廠設計年產能為15萬輛，重慶長安汽車在泰國的年產能為10萬輛、奇瑞汽車的年產能可達8萬輛。

泰國電動車協會指出，中國車廠品牌重複降價，正在傷害市場信心，在景氣放緩、車貸審核趨嚴的環境下，產能與需求已出現錯配。

《彭博》先前指出，在新興市場中，日本豐田、日產等傳統汽車製造商，都沒有中國汽車製造商豐富的電動汽車產品線，更不用說提供廣泛的優惠價格選擇；因此，在大多數情況下，中國汽車品牌是唯一的選擇。舉例來說，比亞迪最便宜的電動兩廂車起價約為1萬美元（約新台幣31.3萬元）。

但現今，壓力已開始浮現。近期泰國政府被迫延長車廠達成本地生產目標的期限，補貼申請時程也同步放寬，顯示官方同樣擔憂「中國式競爭」在本地失速。部分品牌甚至已接近「賠錢賣車」來撐住出貨量，售後服務品質下滑的抱怨也開始出現，對品牌長期形象形成隱憂。

社群平台上，消費者的不滿情緒持續累積。有人抱怨新車一個月內就貶值20%，也有人發現一年車齡的貸款餘額，竟然比現在買新車還貴，更有人公開提醒「再等等，價格可能還會跌」。這樣的心理預期，正是價格戰最難收拾的後遺症。

對中國車廠而言，泰國原本是消化產能、尋求海外成長的重要出口，但如今也開始出現與中國本土相似的困境：補貼有期限、生產配額逐年提高、競爭者快速增加，而價格卻一降再降。日系車廠雖在電動車布局上落後，卻也因未深度參與補貼與價格戰，暫時避開這波紅海殺價風暴。

