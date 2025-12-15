月收30萬起跳！白手起家富翁親揭利用ChatGPT賺大錢6個技巧

月收30萬起跳！白手起家富翁親揭利用ChatGPT賺錢的6個技巧。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）能夠生成藝術作品、內容、程式碼和視頻，理解並回應多種語言，識別物體，甚至做出決策，這項技術的潛在用途幾乎是無限的，1位白手起家的百萬美元富翁瓊斯（Mason Jones）親授，如何透過ChatGPT，每個月穩定賺取5位數美元（逾新台幣31萬）的6個方法。

《GoBankingRates》報導，對於白手起家富翁、NDR旗下擁有20多個高收入聯盟網站的總經理瓊斯來說，將 ChatGPT 整合到他的業務中是理所當然的。

他精通利用ChatGPT來創造和驅動現金流，而過去1年，人工智慧幫助他顯著提高了聯盟行銷收入，經由ChatGPT，不僅每個月穩定賺取5位數美元，更棒的是，他的工作時間比以往任何時候都少，以是6個賺錢技巧，將幫助你利用AI獲利。

1、簡化流程

瓊斯說，隨著我的聯盟網站不斷發展壯大，我花了太多時間在重複性工作上，比如關鍵字研究、內容創作和社交媒體發帖。我需要一種方法來簡化流程，同時又不犧牲質量。正是在那時，我開始研究人工智慧，當我發現它能顯著提高我的效率，我就徹底迷上了它。

2、內容創意生成

對於像瓊斯這樣的網站所有者來說，保持網站內容的相關性和吸引力既耗時又耗費創造力。

瓊斯說，聯盟行銷最大的挑戰之一就是不斷創作新鮮、相關且能引起受眾共鳴的內容。人工智慧在這方面發揮了巨大作用。我使用像 ChatGPT 這樣的工具來集思廣益，構思博客文章主題，甚至規劃文章結構。

如果我專注於某個細分領域，我可以快速產生符合人們實際搜尋內容的創意。過去需要花費數小時進行的研究，現在 ChatGPT 幾分鐘就能完成。

雖然瓊斯並沒有使用 ChatGPT 來撰寫內容，但他利用它來產生主題、策劃公關活動和提出股票創意，從而節省了時間和精力，同時又不犧牲品質。

3、識別關鍵字和Google排名機會

創作引人入勝的內容只是開始，對其進行搜尋引擎優化才是提升流量和增加收入的關鍵。

瓊斯說：“這大概是我最興奮的部分。借助人工智慧工具，我能夠找到一些我自己可能錯過的有利可圖的關鍵字和機會。”

像SurferSEO這樣的AI工具可以分析搜尋趨勢，幫助我優化文章，提昇在Google的排名。更棒的是，這些工具還能指出我的內容與排名靠前的文章相比有哪些不足，這讓我在競爭中佔據了真正的優勢。SEO不再是靠猜測，AI幾乎包攬了所有繁重的工作。

4、社群內容自動化

為了吸引流量到他的網站，瓊斯非常依賴社群媒體管理。然而，創建有效的貼文、主題標籤和標題非常耗時，而人工智慧可以輕鬆完成這項任務。

瓊斯說：「我每天根本沒時間手動撰寫社交媒體帖子，人工智慧幫我節省了無數時間。我使用 ChatGPT 來自動化社交媒體內容，從帖子創意到標題撰寫，無所不包。一旦我寫好博客文章或創作了其他內容，人工智慧就能幫我將其拆分成更小、更適合在 Instagram、Twitter 或 Facebook 上分享的片段。

5、資料排序與分析

對瓊斯來說，能夠識別表現最佳的內容並理解來自其網站的所有數據至關重要。多虧了 ChatGPT，這一切變得前所未有的輕鬆。

瓊斯說：像Google分析和SEMrush這樣的工具固然很好，但它們提供的數據量之大，令人應接不暇。人工智慧工具能幫我篩選掉這些無用的信息，讓我專注於真正重要的內容，比如哪些頁面的轉化率最高，以及我的流量來自哪裡。這種數據驅動的方法對我拓展業務規模至關重要。

6、前期成本和利潤時間表

除了節省時間、減輕重複性工作的精神負擔之外，ChatGPT 還具有前期投入成本低、快速獲利的優勢。對瓊斯來說，這筆小投資非常值得。

瓊斯說：「人工智慧工具的價格出乎意料地實惠。我使用的大多數工具都是訂閱制的，我每個月大概會在像 Jasper（用於寫作）、SEMrush（用於 SEO）、ChatGPT Plus 和一些社交媒體自動化平台這樣的人工智能驅動工具上花費 100 到 200 美元。

將人工智慧完全融入我的工作流程後，大約3到4個月我就實現了盈利，我的第1個1000美元（約新台幣31.14萬）到賬速度比傳統方法快得多，之後一切都像滾雪球一樣越滾越大。

